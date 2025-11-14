Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж вызвал замешательство во Франции - 14.11.2025
https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864550531.html
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж вызвал замешательство во Франции
Пользователи сайта Le Figaro выразили удивление по поводу запланированного визита Владимира Зеленского во Францию, особенно учитывая разразившийся на Украине... | 14.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи сайта Le Figaro выразили удивление по поводу запланированного визита Владимира Зеленского во Францию, особенно учитывая разразившийся на Украине крупный коррупционный скандал."Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!" — эмоционально отреагировал первый пользователь."Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?" — поиронизировал другой читатель."Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!" — написал следующий комментатор."Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи", — отметил еще один читатель.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе, сопроводив сообщение фотографиями сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе мероприятия. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски коснулись экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". Согласно заявлению издания "Украинская правда", основания которого — анонимные источники, обыски прошли и у бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича, уже покинувшего страну. Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по коррупционному делу в энергетике, в которых фигурируют лица, под кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Согласно данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — бывший советник министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ предъявило 11 ноября обвинения группе из семи человек, причастных к коррупционным нарушениям в энергетическом секторе, среди них и Миндич. В числе фигурантов оказался также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, и теперь Раде необходимо утвердить его отставку, наряду с отставкой Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:18 14.11.2025
 

"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж вызвал замешательство во Франции

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пользователи сайта Le Figaro выразили удивление по поводу запланированного визита Владимира Зеленского во Францию, особенно учитывая разразившийся на Украине крупный коррупционный скандал.
"Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!" — эмоционально отреагировал первый пользователь.
"Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?" — поиронизировал другой читатель.
"Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!" — написал следующий комментатор.
"Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи", — отметил еще один читатель.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в энергетическом секторе, сопроводив сообщение фотографиями сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе мероприятия. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски коснулись экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". Согласно заявлению издания "Украинская правда", основания которого — анонимные источники, обыски прошли и у бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича, уже покинувшего страну.
Позднее НАБУ обнародовало аудиозаписи по коррупционному делу в энергетике, в которых фигурируют лица, под кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Согласно данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — бывший советник министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ предъявило 11 ноября обвинения группе из семи человек, причастных к коррупционным нарушениям в энергетическом секторе, среди них и Миндич. В числе фигурантов оказался также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, и теперь Раде необходимо утвердить его отставку, наряду с отставкой Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала