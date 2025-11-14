Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире - 14.11.2025
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире - 14.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире
Содержание каких животных в квартире незаконно и влечет немалый штраф, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Содержание каких животных в квартире незаконно и влечет немалый штраф, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.Упоминание запрета на содержание определенных животных содержится еще в Законе 2018 года "Об ответственном обращении с животными". Но до недавнего времени конкретики не было, поэтому в жилых помещениях иногда находили крокодилов, змей и тигров.В мае этого года правительство РФ утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержание которых запрещено повсюду, за исключением зоопарков, океанариумов и прочих специально оборудованных мест. Распоряжение вступило в силу с 1 сентября этого года и стало обязательным к исполнению."Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы", - рассказал Черкасов.За нарушение полагается наказание в соответствии с КоАП – для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей."Если содержание запрещенных животных повлекло причинение вреда жизни или здоровью, либо повреждение чужого имущества, то наказание будет строже: штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч, на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей", - указал он.Специального запрета на содержание в квартире сельскохозяйственных животных - кур, свиней или коз нет. Но такие действия почти всегда приводят к нарушению интересов соседей – шум, запахи, нарушение санитарных норм. Если суд это докажет, владельца ждет штраф до 15 тысяч рублей плюс изъятие животных, заключил Черкасов.
02:02 14.11.2025
 
Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире

Юрист Черкасов объяснил, из-за каких животных в квартире могут оштрафовать

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Содержание каких животных в квартире незаконно и влечет немалый штраф, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Упоминание запрета на содержание определенных животных содержится еще в Законе 2018 года "Об ответственном обращении с животными". Но до недавнего времени конкретики не было, поэтому в жилых помещениях иногда находили крокодилов, змей и тигров.
В мае этого года правительство РФ утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержание которых запрещено повсюду, за исключением зоопарков, океанариумов и прочих специально оборудованных мест. Распоряжение вступило в силу с 1 сентября этого года и стало обязательным к исполнению.
"Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы", - рассказал Черкасов.
За нарушение полагается наказание в соответствии с КоАП – для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей.
"Если содержание запрещенных животных повлекло причинение вреда жизни или здоровью, либо повреждение чужого имущества, то наказание будет строже: штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч, на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей", - указал он.
Специального запрета на содержание в квартире сельскохозяйственных животных - кур, свиней или коз нет. Но такие действия почти всегда приводят к нарушению интересов соседей – шум, запахи, нарушение санитарных норм. Если суд это докажет, владельца ждет штраф до 15 тысяч рублей плюс изъятие животных, заключил Черкасов.
 
