https://1prime.ru/20251114/zhivotnye-864459288.html

Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире

Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире - 14.11.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о крупных штрафах из-за животных в квартире

Содержание каких животных в квартире незаконно и влечет немалый штраф, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T02:02+0300

2025-11-14T02:02+0300

2025-11-14T02:02+0300

бизнес

общество

животные

домашние животные

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/76037/47/760374701_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8dd34d3f459fd314cdb44582a682650b.jpg

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Содержание каких животных в квартире незаконно и влечет немалый штраф, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.Упоминание запрета на содержание определенных животных содержится еще в Законе 2018 года "Об ответственном обращении с животными". Но до недавнего времени конкретики не было, поэтому в жилых помещениях иногда находили крокодилов, змей и тигров.В мае этого года правительство РФ утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержание которых запрещено повсюду, за исключением зоопарков, океанариумов и прочих специально оборудованных мест. Распоряжение вступило в силу с 1 сентября этого года и стало обязательным к исполнению."Животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы", - рассказал Черкасов.За нарушение полагается наказание в соответствии с КоАП – для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей."Если содержание запрещенных животных повлекло причинение вреда жизни или здоровью, либо повреждение чужого имущества, то наказание будет строже: штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч, на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей", - указал он.Специального запрета на содержание в квартире сельскохозяйственных животных - кур, свиней или коз нет. Но такие действия почти всегда приводят к нарушению интересов соседей – шум, запахи, нарушение санитарных норм. Если суд это докажет, владельца ждет штраф до 15 тысяч рублей плюс изъятие животных, заключил Черкасов.

https://1prime.ru/20251001/zhivotnye-863031284.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , животные, домашние животные, штраф