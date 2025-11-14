Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США - 14.11.2025
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне ожидания снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла - на 2,87 доллара относительно прошлого закрытия, или на 0,07%, - до 4 197, 4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,67% - до 52,823 доллара за унцию. Торги недели золото может завершить ростом на 4,67%. "На этой неделе золото показало хорошие результаты, в основном благодаря небольшому ослаблению доллара, а также спекулятивным потокам, связанным с ожиданием снижения учетной ставки ФРС США", - прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan). Возобновление работы правительства США означает возвращение публикации статистики по стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки ФРС США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание Федрезерва пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 52,1% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.
