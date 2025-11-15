Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД оценили идею равного доступа к маркетплейсам для регулирования скидок - 15.11.2025
В ГД оценили идею равного доступа к маркетплейсам для регулирования скидок
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не видит необходимости в принятии закона, обеспечивающего равный доступ к цифровым платформам для всех их партнеров и пользователей для регулирования скидок при оплате товаров – нет проблемы в том, что у людей есть возможность совершать покупки выгоднее, оплачивая их картами маркетплейсов. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа. "Вероятности такой нет. Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, какова вероятность, что до конца года в Госдуму будет внесен законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей, в том числе о закреплении принципа единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты. "Этот вопрос на этапе дискуссии, потому что, могу сказать, что для нас важно, чтобы люди выигрывали от решений, которые мы будем принимать. Если из-за этого решения услуги станут дороже нашим гражданам, то, естественно, мы ничего делать не будем", - отметил депутат. По его мнению, если у людей есть возможность покупать товары дешевле, оплачивая их картами маркетплейсов, то проблемы нет, все честно, поскольку у банков свои есть программы лояльности при покупках. "И, соответственно, человек может сам выбирать, какая программа ему ближе для того, чтобы оплатить товары и услуги тем платежным инструментом, который у него есть на руках", - отметил глава комитета. Аксаков считает, что банки и маркетплейсы должны предлагать людям разные программы лояльности, а не манипулировать ценой товара. "Я не думаю о банках и маркетплейсах, я думаю о людях, которые получают соответствующую услугу… У человека, который приобретает товары, используя маркетплейсы, не должна создаться ситуация, когда он больше платит за этот товар", - заключил он. В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка, и назвала такую конкуренцию "не совсем справедливой".
11:17 15.11.2025
 
В ГД оценили идею равного доступа к маркетплейсам для регулирования скидок

Аксаков не видит необходимости в законе о равном доступе к маркетплейсам

