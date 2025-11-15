Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/aktivy-864569583.html
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов - 15.11.2025, ПРАЙМ
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов
Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиардов евро замороженных активов России, из которых 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ, сообщает глава... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T21:02+0300
2025-11-15T21:02+0300
экономика
финансы
россия
рф
украина
франция
сергей лавров
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиардов евро замороженных активов России, из которых 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ, сообщает глава Euroclear Валери Урбан в интервью газете Monde. "Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро - это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть - 180 миллиардов - принадлежит ЦБ РФ", - сказано в материале издания. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561698.html
рф
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, украина, франция, сергей лавров, euroclear, ес
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Euroclear, ЕС
21:02 15.11.2025
 
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов

Monde: Euroclear хранит €193 млрд активов России, из которых €180 млрд принадлежат ЦБР

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиардов евро замороженных активов России, из которых 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ, сообщает глава Euroclear Валери Урбан в интервью газете Monde.
"Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро - это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть - 180 миллиардов - принадлежит ЦБ РФ", - сказано в материале издания.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
11:38
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФУКРАИНАФРАНЦИЯСергей ЛавровEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала