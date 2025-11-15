Ангола может вернуться к вопросу о работе "Алросы" в стране, считает посол

https://1prime.ru/20251115/alrosa-864558086.html
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Власти Анголы могут вернуться к вопросу о работе компании "Алроса" в стране, если международная обстановка изменится, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. “Санкции, наложенные на "Алросу" и Россию, усложняли процесс поставки ангольских бриллиантов, алмазов на международный рынок. Это было решение (об уходе "Алросы" из Анголы - ред.), продиктованное современной геополитической обстановкой, и можно сказать, сделанное под давлением”, — сказал дипломат. Он добавил, что Ангола и российская компания, "как друзья", нашли оптимальный способ разрешить ситуацию, но допускается пересмотр решения в будущем. “В случае, если геополитическая обстановка изменится, я уверен, мы сможем пересмотреть этот вопрос, поскольку "Алроса" является партнером Анголы на протяжении многих лет”, — отметил посол. В 2025 году "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, долю в 41% она продала структуре суверенного фонда Омана - компании Taadeen Inc. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. Это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.
