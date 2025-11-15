https://1prime.ru/20251115/angola--864560456.html
Россия и Ангола обсудят возобновление прямого авиасообщения, заявил посол
экономика
россия
ангола
аэрофлот
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Вопрос о возобновлении прямых авиаперелётов между Россией и Анголой может быть рассмотрен на ближайшей сессии межправительственной комиссии двух стран, сообщил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. “В декабре 2012 года "Аэрофлот" прекратил авиасообщение с Анголой, и с того времени мы к этому не возвращались. Но я верю, что этот вопрос обсудят на шестой сессии межправительственной комиссии России и Анголы”, - сказал дипломат. Ранее посол упомянул, что заседание межправкомиссии может состояться в следующем году в Луанде.
ангола
