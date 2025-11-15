https://1prime.ru/20251115/angola-864553973.html
Ангола способна обеспечить Россию качественным кофе, заявил посол
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Ангола способна обеспечить Россию качественным кофе и занять существенную долю рынка, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
"Я уверен, что да! Сегодня правительство Анголы инвестирует в большом объеме в эту область. До гражданской войны наша страна была одним из ведущих производителей кофе", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности Анголы заменить для россиян кофе из других стран.
По его словам, ангольские производители уже находятся в контакте по этой теме с предпринимателями из Москвы и Санкт-Петербурга.
До гражданской войны 1975-2002 годов Ангола входила в число крупнейших производителей кофе в мире. Сейчас страна стремится восстановить экспорт, в том числе в Россию.
