https://1prime.ru/20251115/angola-864558836.html
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол
2025-11-15T09:17+0300
2025-11-15T09:17+0300
2025-11-15T09:17+0300
энергетика
ангола
африка
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. “Ангола в 2006 году вошла в ОПЕК на добровольной основе и на такой же добровольной основе вышла из нее в 2024 году. Возможно, в ближайшее время также на добровольной основе она вернется обратно”, - сказал дипломат. Он подчеркнул, что страна продолжает зависеть от доходов нефтяной отрасли, несмотря на планы по диверсификации экономики. Посол подчеркнул, что Ангола занимает второе место в Африке к югу от Сахары по добыче нефти и вынуждена защищать свои интересы, поскольку именно за счет нефти обеспечивается текущая устойчивость государственного сектора. Ангола объявила о выходе из ОПЕК в конце 2023 года, заявив о несогласии с установленными квотами добычи. Страна остаётся одним из крупнейших добытчиков нефти на континенте и продолжает сотрудничество с Россией в энергетике.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
