Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/angola-864558836.html
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол - 15.11.2025, ПРАЙМ
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол
Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T09:17+0300
2025-11-15T09:17+0300
энергетика
ангола
африка
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. “Ангола в 2006 году вошла в ОПЕК на добровольной основе и на такой же добровольной основе вышла из нее в 2024 году. Возможно, в ближайшее время также на добровольной основе она вернется обратно”, - сказал дипломат. Он подчеркнул, что страна продолжает зависеть от доходов нефтяной отрасли, несмотря на планы по диверсификации экономики. Посол подчеркнул, что Ангола занимает второе место в Африке к югу от Сахары по добыче нефти и вынуждена защищать свои интересы, поскольку именно за счет нефти обеспечивается текущая устойчивость государственного сектора. Ангола объявила о выходе из ОПЕК в конце 2023 года, заявив о несогласии с установленными квотами добычи. Страна остаётся одним из крупнейших добытчиков нефти на континенте и продолжает сотрудничество с Россией в энергетике.
https://1prime.ru/20251107/opek-864320687.html
ангола
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ангола, африка, опек
Энергетика, АНГОЛА, АФРИКА, ОПЕК
09:17 15.11.2025
 
Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол

Посол Да Силва Кунья: Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
“Ангола в 2006 году вошла в ОПЕК на добровольной основе и на такой же добровольной основе вышла из нее в 2024 году. Возможно, в ближайшее время также на добровольной основе она вернется обратно”, - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что страна продолжает зависеть от доходов нефтяной отрасли, несмотря на планы по диверсификации экономики.
Посол подчеркнул, что Ангола занимает второе место в Африке к югу от Сахары по добыче нефти и вынуждена защищать свои интересы, поскольку именно за счет нефти обеспечивается текущая устойчивость государственного сектора.
Ангола объявила о выходе из ОПЕК в конце 2023 года, заявив о несогласии с установленными квотами добычи. Страна остаётся одним из крупнейших добытчиков нефти на континенте и продолжает сотрудничество с Россией в энергетике.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Аналитик назвала причину паузы в наращивании добычи нефти ОПЕК+
7 ноября, 17:55
 
ЭнергетикаАНГОЛААФРИКАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала