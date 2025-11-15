https://1prime.ru/20251115/angola-864558836.html

Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время, заявил посол

энергетика

ангола

африка

опек

МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. “Ангола в 2006 году вошла в ОПЕК на добровольной основе и на такой же добровольной основе вышла из нее в 2024 году. Возможно, в ближайшее время также на добровольной основе она вернется обратно”, - сказал дипломат. Он подчеркнул, что страна продолжает зависеть от доходов нефтяной отрасли, несмотря на планы по диверсификации экономики. Посол подчеркнул, что Ангола занимает второе место в Африке к югу от Сахары по добыче нефти и вынуждена защищать свои интересы, поскольку именно за счет нефти обеспечивается текущая устойчивость государственного сектора. Ангола объявила о выходе из ОПЕК в конце 2023 года, заявив о несогласии с установленными квотами добычи. Страна остаётся одним из крупнейших добытчиков нефти на континенте и продолжает сотрудничество с Россией в энергетике.

ангола

африка

2025

