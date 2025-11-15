Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой
Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. "Я уверен, что интерес и спрос на прямое авиасообщение между нашими странами будет, поскольку оно снизит стоимость билетов на полеты из России в Африку", - сказал дипломат. Он уточнил, что Ангола видит перспективу в развитии прямых рейсов как для туризма, так и для экономических связей. Россия и Ангола ранее были связаны прямыми рейсами "Аэрофлота", однако авиасообщение было прекращено в 2012 году.
08:15 15.11.2025
 
Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой

Кунья: возобновление авиарейсов с Анголой снизит стоимость перелетов в Африку

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
"Я уверен, что интерес и спрос на прямое авиасообщение между нашими странами будет, поскольку оно снизит стоимость билетов на полеты из России в Африку", - сказал дипломат.
Он уточнил, что Ангола видит перспективу в развитии прямых рейсов как для туризма, так и для экономических связей.
Россия и Ангола ранее были связаны прямыми рейсами "Аэрофлота", однако авиасообщение было прекращено в 2012 году.
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Turkish Airlines доставила во "Внуково" задержанный багаж рейса из Антальи
13 ноября, 09:15
 
Заголовок открываемого материала