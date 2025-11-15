https://1prime.ru/20251115/avia-864557126.html

Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой

Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой - 15.11.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой

Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T08:15+0300

2025-11-15T08:15+0300

2025-11-15T08:15+0300

экономика

бизнес

россия

ангола

рф

африка

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Анголой значительно уменьшит стоимость перелётов из РФ в Африку, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. "Я уверен, что интерес и спрос на прямое авиасообщение между нашими странами будет, поскольку оно снизит стоимость билетов на полеты из России в Африку", - сказал дипломат. Он уточнил, что Ангола видит перспективу в развитии прямых рейсов как для туризма, так и для экономических связей. Россия и Ангола ранее были связаны прямыми рейсами "Аэрофлота", однако авиасообщение было прекращено в 2012 году.

https://1prime.ru/20251113/vnukovo-864493346.html

ангола

рф

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ангола, рф, африка, аэрофлот