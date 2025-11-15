https://1prime.ru/20251115/barabash-864551525.html

Украинская активистка Барабаш собирает митинг в Киеве

Украинская активистка Барабаш собирает митинг в Киеве - 15.11.2025

Украинская активистка Барабаш собирает митинг в Киеве

Украинская активистка Мария Барабаш собирает в субботу в Киеве на площади Независимости митинг на фоне разразившегося крупного коррупционного скандала в... | 15.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украинская активистка Мария Барабаш собирает в субботу в Киеве на площади Независимости митинг на фоне разразившегося крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, мероприятие, как ожидается, начнется в 13.00 мск. Барабаш в четверг в своем Telegram-канале опубликовала объявление, призвав жителей Украины принять участие в митинге против действующей власти, которую она обвинила в воровстве, попытке "нейтрализовать" крупный скандал с делом Миндича и неспособности управлять ситуацией на фронте. Ее сообщение широко распространилось среди украинских СМИ и в различных пабликах. Некоторые жители ее публично поддержали. Так, украинское издание "Страна.ua" в пятницу опубликовало блиц-опрос, проведенный среди жителей Киева на фоне коррупционного скандала. Одна из опрошенных девушек призвала сограждан выходить на площадь Независимости в Киеве и собирать митинг против действующей власти. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

