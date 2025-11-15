https://1prime.ru/20251115/bezhenka-864553902.html

Беженка рассказала, как ВСУ стреляли в нее

ДОНЕЦК, 15 ноя - ПРАЙМ. Беженка из села Яцковка Краснолиманского района ДНР Анна Щербак рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ стреляли в нее за то, что она поздоровалась на русском языке. "(ВСУ - ред.) стояли кучкой возле одного дома. Я проходила, они поздоровались на украинском языке. Я разворачиваюсь, говорю: "Здравствуйте" и пошла - пролетела пуля мимо уха, прямо в забор. Я села, разворачиваюсь, а он (боевик ВСУ - ред.) пистолет прячет... Я бросила всё, подхожу и говорю: "Ну, стреляйте, убивайте". Один начал орать на меня, а другой его успокоил, и… они зашли во двор", - сказала Щербак. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.

