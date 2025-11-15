https://1prime.ru/20251115/burjatija-864551410.html
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.
Как следует из постановления правительства от 23 декабря 2024 года, временный запрет в республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ.
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы и поселка Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак в октябре говорил, что вопрос о круглогодичном запрете криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье еще на рассмотрении, до конца года запрет введен не будет.
Также в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
