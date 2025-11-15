Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/burjatija-864551410.html
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют - 15.11.2025, ПРАЙМ
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют
Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T00:16+0300
2025-11-15T00:16+0300
экономика
россия
общество
бурятия
забайкалье
рф
евгений грабчак
николай шульгинов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864551410.jpg?1763154974
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года. Как следует из постановления правительства от 23 декабря 2024 года, временный запрет в республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ. В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы и поселка Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный. В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. Замминистра энергетики Евгений Грабчак в октябре говорил, что вопрос о круглогодичном запрете криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье еще на рассмотрении, до конца года запрет введен не будет. Также в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
бурятия
забайкалье
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , бурятия, забайкалье, рф, евгений грабчак, николай шульгинов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Бурятия, Забайкалье, РФ, Евгений Грабчак, Николай Шульгинов, Госдума
00:16 15.11.2025
 
В ряде районов Бурятии и Забайкалья возобновили запрет майнинга криптовалют

В Бурятии и Забайкалье возобновили запрет майнинга криптовалют

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.
Как следует из постановления правительства от 23 декабря 2024 года, временный запрет в республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ.
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы и поселка Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак в октябре говорил, что вопрос о круглогодичном запрете криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье еще на рассмотрении, до конца года запрет введен не будет.
Также в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБурятияЗабайкальеРФЕвгений ГрабчакНиколай ШульгиновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала