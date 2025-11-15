https://1prime.ru/20251115/es-864557287.html

Привлекательность Евросоюза для инвесторов упала до минимума с 2015 года

Привлекательность Евросоюза для инвесторов упала до минимума с 2015 года - 15.11.2025, ПРАЙМ

Привлекательность Евросоюза для инвесторов упала до минимума с 2015 года

15.11.2025

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз за последние два года потерял более 800 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций, в результате вложения в его экономику в прошлом году опустились до минимальных значений с 2015 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Прямые иностранные инвестиции в экономику ЕС по итогам прошлого года сокращались второй год подряд, опустившись в этот раз на 181 миллиард евро, а совокупно за два года - почти на 838 миллиардов. В результате общий объем инвестиций откатился почти на десятилетие, составив 7 триллионов евро. Меньше было последний раз в 2015-м - 6,9 триллиона евро. Среди крупных экономик наиболее значительный отток инвестиций из ЕС за последние два года зафиксирован у США - сразу 447 миллиардов евро, а также Бермудских островов, которые являются популярным офшором, - 134 миллиарда. Компании из Великобритании вывели из европейской юрисдикции 96 миллиардов, Гонконга - 83 миллиарда, Швейцарии - 51 миллиард. Также забирали деньги из экономики ЕС резиденты Канады (48 миллиардов евро), Южной Африки (36 миллиардов), России (24 миллиарда), ОАЭ (18 миллиардов) и офшорной юрисдикции Кюрасао (6 миллиардов евро).

