Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России

Глава Euroclear Урбан допустила иск против ЕС в случае конфискации российских активов
© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов, заявила газете Monde глава Euroclear Валери Урбан.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.