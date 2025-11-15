https://1prime.ru/20251115/euroclear-864569783.html

Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России

Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России - 15.11.2025, ПРАЙМ

Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов,... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T21:20+0300

2025-11-15T21:20+0300

2025-11-15T21:20+0300

экономика

рф

украина

москва

мария захарова

сергей лавров

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов, заявила газете Monde глава Euroclear Валери Урбан. "Это не исключено", - ответила она на вопрос, рассматривается ли возможность подачи иска против ЕС, если совет директоров Euroclear сочтет, что ее "фидуциарные обязательства" Euroclear поставлены под сомнение. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251115/aktivy-864569583.html

рф

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, украина, москва, мария захарова, сергей лавров, ес, euroclear