Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России - 15.11.2025
Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России
2025-11-15T21:20+0300
2025-11-15T21:20+0300
экономика
рф
украина
москва
мария захарова
сергей лавров
ес
euroclear
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов, заявила газете Monde глава Euroclear Валери Урбан. "Это не исключено", - ответила она на вопрос, рассматривается ли возможность подачи иска против ЕС, если совет директоров Euroclear сочтет, что ее "фидуциарные обязательства" Euroclear поставлены под сомнение. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф, украина, москва, мария захарова, сергей лавров, ес, euroclear
Экономика, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Мария Захарова, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear
21:20 15.11.2025
 
Euroclear может подать иск против ЕС в случае конфискации активов России

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС за подрыв фидуциарных обязанностей депозитария в случае конфискации российских активов, заявила газете Monde глава Euroclear Валери Урбан.
"Это не исключено", - ответила она на вопрос, рассматривается ли возможность подачи иска против ЕС, если совет директоров Euroclear сочтет, что ее "фидуциарные обязательства" Euroclear поставлены под сомнение.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Euroclear хранит €193 миллиарда российских активов
