"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли сокрушительный удар - 15.11.2025
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли сокрушительный удар
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, теряет влияние в европейском парламенте на фоне подъема правых партий, об этом сообщает европейское издание Politico. В публикации журнала подчеркивается, что одобрение инициативы по сокращению цепочек поставок вынудило фон дер Ляйен, представляющую Европейскую народную партию, дистанцироваться от своих традиционных центристских союзников и начать взаимодействие с крайне правыми силами. "Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал смертный приговор так называемому "санитарному кордону", неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и "зелеными" — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений", — говорится в статье. Паскаль Пьера, ответственный за переговоры от партии "Патриоты" (Крайне правая политическая сила. — Прим. Ред.), объявил этот день историческим, отмечая, что "им удалось сломить большинство Урсулы фон дер Ляйен". В статье говорится, что необходимость взаимодействия с правыми усложняет возможность второго срока для главы Еврокомиссии. Существующие трудности, включая три вотума недоверия, усугубляются: левые союзники все чаще обвиняют ее в политике своей партии и высказывают разочарование по поводу предоставленной фон дер Ляйен свободой. "Любое голосование, в котором ЕНП поддерживает крайне правых, ослабляет позиции Урсулы фон дер Ляйен", — предупредил представитель партии "Зеленых" Терри Райнтке. По данным издания Berliner Zeitung, позиция фон дер Ляйен зависит от способности "Зеленых", либералов и социал-демократов обеспечить ей парламентское большинство. Потеря этого большинства приведет не только к изменению расстановки сил в Брюсселе, но и повлияет на общий политический курс ЕС. Ранее крайние левые и правые фракции в Европейском парламенте несколько раз пытались выразить вотум недоверия фон дер Ляйен. Недовольство ее политикой также возникало среди членов ее собственной фракции ЕНП. Вопрос о том, ощущает ли она снижение своей роли из-за многократных запросов на вотум недоверия, заданный бельгийской Soir, фон дер Ляйен ответила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности". Позже французский лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию покинуть Европейский союз после того, как Европарламент отклонил два вотума недоверия Еврокомиссии. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что уход фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии был бы выгоден для всей Европы.
06:37 15.11.2025
 
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли сокрушительный удар

Politico: фон дер Ляйен начала терять свои позиции в Европарламенте

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, теряет влияние в европейском парламенте на фоне подъема правых партий, об этом сообщает европейское издание Politico.
В публикации журнала подчеркивается, что одобрение инициативы по сокращению цепочек поставок вынудило фон дер Ляйен, представляющую Европейскую народную партию, дистанцироваться от своих традиционных центристских союзников и начать взаимодействие с крайне правыми силами.
"Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал смертный приговор так называемому "санитарному кордону", неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и "зелеными" — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений", — говорится в статье.
Паскаль Пьера, ответственный за переговоры от партии "Патриоты" (Крайне правая политическая сила. — Прим. Ред.), объявил этот день историческим, отмечая, что "им удалось сломить большинство Урсулы фон дер Ляйен".
В статье говорится, что необходимость взаимодействия с правыми усложняет возможность второго срока для главы Еврокомиссии. Существующие трудности, включая три вотума недоверия, усугубляются: левые союзники все чаще обвиняют ее в политике своей партии и высказывают разочарование по поводу предоставленной фон дер Ляйен свободой.
"Любое голосование, в котором ЕНП поддерживает крайне правых, ослабляет позиции Урсулы фон дер Ляйен", — предупредил представитель партии "Зеленых" Терри Райнтке.
По данным издания Berliner Zeitung, позиция фон дер Ляйен зависит от способности "Зеленых", либералов и социал-демократов обеспечить ей парламентское большинство. Потеря этого большинства приведет не только к изменению расстановки сил в Брюсселе, но и повлияет на общий политический курс ЕС.
Ранее крайние левые и правые фракции в Европейском парламенте несколько раз пытались выразить вотум недоверия фон дер Ляйен. Недовольство ее политикой также возникало среди членов ее собственной фракции ЕНП. Вопрос о том, ощущает ли она снижение своей роли из-за многократных запросов на вотум недоверия, заданный бельгийской Soir, фон дер Ляйен ответила, что "у каждого института ЕС своя зона ответственности".
Позже французский лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Францию покинуть Европейский союз после того, как Европарламент отклонил два вотума недоверия Еврокомиссии. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что уход фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии был бы выгоден для всей Европы.
 
ЕВРОПА Брюссель ФРАНЦИЯ Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
