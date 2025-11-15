На юге Франции более семи тысяч виноградарей вышли на манифестацию

https://1prime.ru/20251115/frantsiya-864569242.html

ПАРИЖ, 15 ноя – ПРАЙМ. Более семи тысяч виноградарей вышли на манифестацию в городе Безье на юге Франции на фоне кризиса отрасли и сопутствующих убытков, сообщает в субботу газета Midi Libre со ссылкой на данные профсоюза FDSEA. Ранее Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) сообщила, что, по ее прогнозам, производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи. "Виноградари, съехавшиеся со всего региона Окситания, вышли на крупную манифестацию на фоне трудностей, с которыми сталкивается отрасль… FDSEA сообщил о семи тысячах участников", - говорится в статье. При этом, по данным префектуры департамента, к акции присоединились четыре тысячи человек, сообщает Midi Libre. Для обеспечения безопасности были задействованы 700 правоохранителей. Целью манифестации является привлечь внимание властей к серьезности ситуации, в которой оказались винодельческие регионы Франции, пишет газета. Виноградари жалуются на рост затрат на производство, в то время как цены на вино остаются на прежнем уровне, из-за чего они несут убытки. Ситуацию усугубляют строгие ограничения в области сельского хозяйства и сильная жара в летний сезон, приводящая к засухе и гибели урожая. Префект департамента Франсуа-Ксавье Лош встретится позднее с представителями виноградарей, сообщает издание. Летом Франция столкнулась с аномальной жарой, которая охватила почти половину страны и отличалась продолжительностью и интенсивностью. Метеостанции на юге фиксировали десятки рекордов, столбики термометров поднимались выше 40 градусов по Цельсию. Жара спровоцировала многочисленные пожары, один из которых охватил более 16 тысяч гектаров и стал крупнейшим за десятилетия.

