СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple - 15.11.2025
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple - 15.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple
Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке | 15.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В октябре агентство Блумберг передавало, что в корпорации Apple начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Кука на посту генерального директора может стать Тернус. "Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений ещё не было принято", - говорится в сообщении. По информации источников газеты, давно запланированная смена руководства не связана с текущими показателями работы компании. Отмечается, что Apple вряд ли назначит нового генерального директора до конца января. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
12:52 15.11.2025
 
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple

FT: Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в 2026 году

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В октябре агентство Блумберг передавало, что в корпорации Apple начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Кука на посту генерального директора может стать Тернус.
"Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений ещё не было принято", - говорится в сообщении.
По информации источников газеты, давно запланированная смена руководства не связана с текущими показателями работы компании. Отмечается, что Apple вряд ли назначит нового генерального директора до конца января.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
Заголовок открываемого материала