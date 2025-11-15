https://1prime.ru/20251115/ft-864562713.html
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple
СМИ сообщили, когда Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В октябре агентство Блумберг передавало, что в корпорации Apple начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Кука на посту генерального директора может стать Тернус. "Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений ещё не было принято", - говорится в сообщении. По информации источников газеты, давно запланированная смена руководства не связана с текущими показателями работы компании. Отмечается, что Apple вряд ли назначит нового генерального директора до конца января. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
