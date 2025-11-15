https://1prime.ru/20251115/gazprom-864566005.html

Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома"

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ на 3 п.п ежегодно в 2026–2028 годах, и вводят налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома" в размере 64 миллиарда рублей с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2028 года, далее – по 5,5 миллиарда рублей в месяц. "Это цепочка поправок, связанная с тем, что у нас уточняется порядок обложения НДПИ при добыче газа. У нас вводится новый дополнительный коэффициент, который позволяет изымать часть индексации цен на газ, который будет осуществляться на внутреннем рынке по 3% ежегодно, начиная с 1 октября следующего года. Также вводится специальный вычет для организаций – собственников Единой системы газоснабжения, который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате соответствующими организациями", – отметил замминистра финансов Алексей Сазанов. Говоря об индексации цен на газ, он уточнил, что речь идет о промышленных потребителях. "Индексация цен на газ приводит к увеличению выручки. Эта дополнительная индексация... будет изыматься через НДПИ. Поскольку следующая индексация будет опережающая. Естественно, нужен дополнительный повышающий коэффициент, чтобы эту индексацию дополнительно изымать", – добавил Сазанов. Подготовленные Минфином поправки в налоговый кодекс предусматривают право "Газпрома" на вычет по НДПИ по 2,44 миллиарда рублей в месяц с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года, по 3,5 миллиарда – с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года. Таким образом, суммарно за этот период компания может получить 64 миллиарда рублей. При этом, как предусматривают поправки, с 1 августа 2028 года "Газпром" будет получать по 5,5 миллиарда рублей в месяц. Сазанов в среду сообщал, что вычет в таком размере будет действовать, предположительно, до 2034 года.

