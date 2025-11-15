Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома" - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/gazprom-864566005.html
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома"
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома" - 15.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома"
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T16:19+0300
2025-11-15T16:19+0300
энергетика
газ
алексей сазанов
газпром
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ на 3 п.п ежегодно в 2026–2028 годах, и вводят налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома" в размере 64 миллиарда рублей с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2028 года, далее – по 5,5 миллиарда рублей в месяц. "Это цепочка поправок, связанная с тем, что у нас уточняется порядок обложения НДПИ при добыче газа. У нас вводится новый дополнительный коэффициент, который позволяет изымать часть индексации цен на газ, который будет осуществляться на внутреннем рынке по 3% ежегодно, начиная с 1 октября следующего года. Также вводится специальный вычет для организаций – собственников Единой системы газоснабжения, который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате соответствующими организациями", – отметил замминистра финансов Алексей Сазанов. Говоря об индексации цен на газ, он уточнил, что речь идет о промышленных потребителях. "Индексация цен на газ приводит к увеличению выручки. Эта дополнительная индексация... будет изыматься через НДПИ. Поскольку следующая индексация будет опережающая. Естественно, нужен дополнительный повышающий коэффициент, чтобы эту индексацию дополнительно изымать", – добавил Сазанов. Подготовленные Минфином поправки в налоговый кодекс предусматривают право "Газпрома" на вычет по НДПИ по 2,44 миллиарда рублей в месяц с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года, по 3,5 миллиарда – с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года. Таким образом, суммарно за этот период компания может получить 64 миллиарда рублей. При этом, как предусматривают поправки, с 1 августа 2028 года "Газпром" будет получать по 5,5 миллиарда рублей в месяц. Сазанов в среду сообщал, что вычет в таком размере будет действовать, предположительно, до 2034 года.
https://1prime.ru/20251115/gd--864564873.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, алексей сазанов, газпром, госдума, минфин
Энергетика, Газ, Алексей Сазанов, Газпром, Госдума, Минфин
16:19 15.11.2025
 
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома"

Комитет ГД одобрил вычет по НДПИ для Газпрома за счет независимых производителей

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ на 3 п.п ежегодно в 2026–2028 годах, и вводят налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома" в размере 64 миллиарда рублей с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2028 года, далее – по 5,5 миллиарда рублей в месяц.
"Это цепочка поправок, связанная с тем, что у нас уточняется порядок обложения НДПИ при добыче газа. У нас вводится новый дополнительный коэффициент, который позволяет изымать часть индексации цен на газ, который будет осуществляться на внутреннем рынке по 3% ежегодно, начиная с 1 октября следующего года. Также вводится специальный вычет для организаций – собственников Единой системы газоснабжения, который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате соответствующими организациями", – отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Говоря об индексации цен на газ, он уточнил, что речь идет о промышленных потребителях.
"Индексация цен на газ приводит к увеличению выручки. Эта дополнительная индексация... будет изыматься через НДПИ. Поскольку следующая индексация будет опережающая. Естественно, нужен дополнительный повышающий коэффициент, чтобы эту индексацию дополнительно изымать", – добавил Сазанов.
Подготовленные Минфином поправки в налоговый кодекс предусматривают право "Газпрома" на вычет по НДПИ по 2,44 миллиарда рублей в месяц с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года, по 3,5 миллиарда – с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года. Таким образом, суммарно за этот период компания может получить 64 миллиарда рублей.
При этом, как предусматривают поправки, с 1 августа 2028 года "Газпром" будет получать по 5,5 миллиарда рублей в месяц. Сазанов в среду сообщал, что вычет в таком размере будет действовать, предположительно, до 2034 года.
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Комитет ГД одобрил снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
15:13
 
ЭнергетикаГазАлексей СазановГазпромГосдумаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала