В ГД рассматривают ограничение продажи безалкогольной продукции детям

2025-11-15T09:31+0300

2025-11-15T09:31+0300

2025-11-15T09:31+0300

вячеслав володин

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В Государственной думе обсуждается возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "В последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый... Всё это пагубно влияет на психику детей и несёт опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", - написал Володин в Telegram-канале.

