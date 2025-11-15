https://1prime.ru/20251115/gd--864564873.html
Комитет ГД одобрил снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Комитет ГД одобрил снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом - 15.11.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T15:13+0300
2025-11-15T15:13+0300
2025-11-15T15:13+0300
экономика
россия
рф
алексей сазанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ряд налоговых новаций, в том числе снижение с 2026 года с 60 миллионов до 10 миллионов рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Данное изменение вносилось, чтобы не допустить распространения схем дробления. Бюджетный комитет поддержал ряд поправок правительства РФ к законопроекту, в том числе о постепенном снижении данного порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов. "Здесь <…> предлагается установить поэтапный переход для плательщиков УСН на уплату НДС. То есть предлагается сначала 20 миллионов в 2026 году, в 2027 году – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов за предыдущий год", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Кроме того, в рамках поддержанных комитетом поправок освобождаются от налогообложения НДС подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. А из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Также "устанавливается возможность применять освобождение от НДС организациям, лишенным статуса региональных операторов до тех пор, пока они исполняют эти функции", отметил замминистра. А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5 и 7%. "Кроме этого, для лиц, которые впервые становятся плательщиками НДС, предлагается предоставить право принять решение об отказе от применения пониженных ставок до истечения трехлетнего срока, если они впервые на них перешли", - сообщил Сазанов. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение, могли его изменить, пояснил он. Поправками также сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.
https://1prime.ru/20251009/biznes-863324393.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_76178d1af4ae94d6f892e8efb68f2d7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, алексей сазанов, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Госдума
Комитет ГД одобрил снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Комитет ГД поддержал поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ряд налоговых новаций, в том числе снижение с 2026 года с 60 миллионов до 10 миллионов рублей порогового значения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Данное изменение вносилось, чтобы не допустить распространения схем дробления.
Бюджетный комитет поддержал ряд поправок правительства РФ
к законопроекту, в том числе о постепенном снижении данного порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов.
"Здесь <…> предлагается установить поэтапный переход для плательщиков УСН на уплату НДС. То есть предлагается сначала 20 миллионов в 2026 году, в 2027 году – 15 миллионов, с 2028 года – 10 миллионов за предыдущий год", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Кроме того, в рамках поддержанных комитетом поправок освобождаются от налогообложения НДС подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. А из перечня товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%, исключаются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.
Также "устанавливается возможность применять освобождение от НДС организациям, лишенным статуса региональных операторов до тех пор, пока они исполняют эти функции", отметил замминистра. А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5 и 7%.
"Кроме этого, для лиц, которые впервые становятся плательщиками НДС, предлагается предоставить право принять решение об отказе от применения пониженных ставок до истечения трехлетнего срока, если они впервые на них перешли", - сообщил Сазанов. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение, могли его изменить, пояснил он.
Поправками также сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, а организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов предоставляется возможность учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.
В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса