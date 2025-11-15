https://1prime.ru/20251115/gd--864565236.html
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт
2025-11-15T15:24+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в налоговый кодекс РФ, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт, который вовлекается в производство бензина. "Мы предлагаем в том случае, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высококтанового бензина, не взимать акциз", - объяснил на заседании комитета замминистра финансов России Алексей Сазанов. Цель поправок, по его словам, - вовлечь донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина. Замглавы Минфина уточнил, что "с учетом тех ремонтов, которые сейчас стоят на НПЗ, тех установок, которые периодически выводят из строя, возникает дефицит отдельных высококтановых компонентов для производства автомобильного бензина". Использование этилового спирта может решить эту проблему. Отвечая на вопросы деканатов о том, не ухудшит ли это качество бензина, Сазанов заверил, что "этиловый спирт точно не хуже для мотора". "У нас сейчас предельная пропорция, по-моему, 1%, можно вовлекать этиловый спирт, эта пропорция сейчас поднимается до 10%… Учеными доказано, что до 10% принципе вовлекать этиловый спирт производства автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число", - сказал он. "Но акциз был препятствием раньше. Сейчас, если акциз оплачиваться не будет, то это позволит вовлекать донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина", - сказал замминистра. Депутаты поддержали поправки. Госдума рассмотрит их в рамках второго чтения бюджетного пакета законопроектов.
