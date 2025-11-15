Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/gd--864565236.html
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт - 15.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в налоговый кодекс РФ, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт, который вовлекается в... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T15:24+0300
2025-11-15T15:24+0300
энергетика
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
госдума
минфин
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в налоговый кодекс РФ, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт, который вовлекается в производство бензина. "Мы предлагаем в том случае, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высококтанового бензина, не взимать акциз", - объяснил на заседании комитета замминистра финансов России Алексей Сазанов. Цель поправок, по его словам, - вовлечь донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина. Замглавы Минфина уточнил, что "с учетом тех ремонтов, которые сейчас стоят на НПЗ, тех установок, которые периодически выводят из строя, возникает дефицит отдельных высококтановых компонентов для производства автомобильного бензина". Использование этилового спирта может решить эту проблему. Отвечая на вопросы деканатов о том, не ухудшит ли это качество бензина, Сазанов заверил, что "этиловый спирт точно не хуже для мотора". "У нас сейчас предельная пропорция, по-моему, 1%, можно вовлекать этиловый спирт, эта пропорция сейчас поднимается до 10%… Учеными доказано, что до 10% принципе вовлекать этиловый спирт производства автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число", - сказал он. "Но акциз был препятствием раньше. Сейчас, если акциз оплачиваться не будет, то это позволит вовлекать донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина", - сказал замминистра. Депутаты поддержали поправки. Госдума рассмотрит их в рамках второго чтения бюджетного пакета законопроектов.
https://1prime.ru/20251115/minfin--864565062.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, алексей сазанов, госдума, минфин, нпз
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Госдума, Минфин, НПЗ
15:24 15.11.2025
 
Комитет Госдумы одобрил обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт

Комитет ГД одобрил обнуление акциза на этиловый спирт в производстве бензина

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки в налоговый кодекс РФ, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт, который вовлекается в производство бензина.
"Мы предлагаем в том случае, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высококтанового бензина, не взимать акциз", - объяснил на заседании комитета замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Цель поправок, по его словам, - вовлечь донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина.
Замглавы Минфина уточнил, что "с учетом тех ремонтов, которые сейчас стоят на НПЗ, тех установок, которые периодически выводят из строя, возникает дефицит отдельных высококтановых компонентов для производства автомобильного бензина". Использование этилового спирта может решить эту проблему.
Отвечая на вопросы деканатов о том, не ухудшит ли это качество бензина, Сазанов заверил, что "этиловый спирт точно не хуже для мотора".
"У нас сейчас предельная пропорция, по-моему, 1%, можно вовлекать этиловый спирт, эта пропорция сейчас поднимается до 10%… Учеными доказано, что до 10% принципе вовлекать этиловый спирт производства автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число", - сказал он.
"Но акциз был препятствием раньше. Сейчас, если акциз оплачиваться не будет, то это позволит вовлекать донатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина", - сказал замминистра.
Депутаты поддержали поправки. Госдума рассмотрит их в рамках второго чтения бюджетного пакета законопроектов.
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина
15:22
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯРФАлексей СазановГосдумаМинфинНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала