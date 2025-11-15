https://1prime.ru/20251115/germanija-864551625.html
В Германии шестерых леворадикалов будут судить в январе
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Группа из шести леворадикалов, предположительно, участников объединения антифашистов Antifa Ost предстанет в январе перед судом, в том числе по обвинению в покушении на убийство, сообщает высший земельный суд Дюссельдорфа.
"В рамках уголовного процесса в отношении граждан Германии Паулы П. (22 года), Эмили Д. (23 года), Неле А. (23 года) и Морица С. (23 года), а также Клары В. (24 года) и Луки С. (23 года)… 7-я уголовная коллегия высшего земельного суда Дюссельдорфа удовлетворила обвинение генерального прокурора и открыла главное судебное разбирательство", - говорится в сообщении суда на его официальном сайте.
Как ожидается, первое судебное заседание начнется 13 января 2026 года.
Прокуратура выдвинула против всех шестерых обвинения в принадлежности к "военизированной левоэкстремистской организации", возглавляемой Йоханном Г., против которого в настоящее время проводится отдельное судебное разбирательство, сообщили в суде. Йоханн Г. принадлежит, предположительно, к объединению антифашистов Antifa Ost, также известному в Германии под названием Hammerbande (Банда молотков).
Леворадикалы обвиняются в нападении на неонацистов в Будапеште в феврале 2023 года и на магазин одежды в Эрфурте в апреле 2022 года, который часто посещают правые радикалы. В этой связи участникам группы инкриминируются покушение на убийство, а также нанесение тяжких телесных повреждений.
Все обвиняемые находятся сейчас в предварительном заключении. Несколько из них сами сдались правоохранителям в начале этого года, отметили в суде.
Ранее США внесли в свой список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов "Антифа", и ввели в отношении них санкции. В упомянутый перечень включено в том числе базирующееся в Германии объединение Antifa Ost, а также три другие связанные с "Антифа" группировки в Италии и Греции.
Президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией.
