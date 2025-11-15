https://1prime.ru/20251115/germaniya-864554516.html
"Точка напряжения": в Британии рассказали о ссоре Мерца с Зеленским
2025-11-15T05:46+0300
2025-11-15T05:46+0300
2025-11-15T05:46+0300
общество
мировая экономика
германия
украина
владимир зеленский
фридрих мерц
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph сообщило о конфликте, возникшем между Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за увеличения числа молодых украинских граждан, прибывающих в ФРГ."Однако еще одним последствием (Решения Зеленского. — Прим. Ред.) стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию, что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским", — говорится в статье. Как отмечает газета, канцлер сталкивается с общественным давлением внутри страны и пытается убедить граждан в своей способности управлять миграционными процессами. В четверг между Мерцем и Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором канцлер ФРГ выразил обеспокоенность и призвал украинского лидера решить вопрос о предоставлении служебного места молодым гражданам Украины, которые в большом количестве едут в Германию. На заседании кабинета министров ФРГ в среду было согласовано, что украинцы, прибывшие после 1 апреля 2025 года, будут получать более низкое пособие для просителей убежища вместо нынешнего пособия по безработице (Bürgergeld). По официальной статистике правительства Германии, с 1 апреля 2025 года в страну прибыли 83 640 украинцев, которым в теории будут применяться новые правила. Тем не менее, информации о том, сколько из них уже получают пособие Bürgergeld или трудоустроились, правительство не имеет. Ранее украинские граждане могли рассчитывать на пособие Bürgergeld в размере 563 евро на человека, а также получение оплаты жилья, отопления и медицинской страховки. В отличие от них, другие беженцы в Германии получают лишь 441 евро в месяц и ограниченную медицинскую помощь. В августе украинские власти разрешили мужчинам от 18 до 22 лет покидать страну, что привело к значительному оттоку молодых людей за границу.
германия
украина
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского
Канцлер ФРГ Мерц выступил с жестким обращением к Зеленскому
