В Госдуме предложили ввести унифицированную упаковку для всех марок сигарет
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет", - сказано в обращении депутата.
Парламентарий рассказал, как должна выглядеть унифицированная пачка. Он отметил, что на ней нужно увеличить размер наносимых предупреждений о вреде курения до 65% (или более) площади как лицевой, так и обратной стороны пачки, сделать пачки одинакового цвета, наносить все надписи, кроме предупреждений о вреде курения, прописными буквами белого цвета.
Также Хамзаев предложил ввести запрет на нанесение на упаковку товарных знаков.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию ведомства относительно возможной стандартизации упаковки сигарет", - сказано в обращении.
