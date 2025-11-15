https://1prime.ru/20251115/gosduma-864552313.html

В Госдуме предложили ввести унифицированную упаковку для всех марок сигарет

В Госдуме предложили ввести унифицированную упаковку для всех марок сигарет - 15.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести унифицированную упаковку для всех марок сигарет

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T01:22+0300

2025-11-15T01:22+0300

2025-11-15T01:22+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864552313.jpg?1763158952

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести унифицированную упаковку для всех продающихся в России марок сигарет", - сказано в обращении депутата. Парламентарий рассказал, как должна выглядеть унифицированная пачка. Он отметил, что на ней нужно увеличить размер наносимых предупреждений о вреде курения до 65% (или более) площади как лицевой, так и обратной стороны пачки, сделать пачки одинакового цвета, наносить все надписи, кроме предупреждений о вреде курения, прописными буквами белого цвета. Также Хамзаев предложил ввести запрет на нанесение на упаковку товарных знаков. "Прошу вас поручить ответственным сотрудникам детально изучить предлагаемую меру, а также представить позицию ведомства относительно возможной стандартизации упаковки сигарет", - сказано в обращении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия