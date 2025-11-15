https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559155.html

Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Индия сегодня один из ключевых наших торгово-экономических и инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года торговля достигла рекордных показателей, почти 64 миллиарда долларов", - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. Замминистра отметил, что этот рост обусловлен увеличением экспорта, в первую очередь, энергетических ресурсов. "Эта статья в торговле сегодня представляет серьёзный интерес для Индии. Не менее динамично растет экспорт российских удобрений. В Индии - масштабный рынок и российские производители предлагают достаточно конкурентные условия по всей линейке удобрений. У нас также идут поставки машинно-технической продукции, которые привязаны к крупным проектам, в частности, проекту сооружения атомной электростанции", - сказал он. При этом почти 70% импорта из Индии составляет продукция промышленного направления, в частности, фармацевтика, текстиль, отметил замглавы минпромторга. "Индийские партнеры регулярно говорят, что они хотели бы и далее диверсифицировать торговлю, расширять поставки", - добавил он.

