Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России - 15.11.2025
Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России
Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России - 15.11.2025, ПРАЙМ
Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России
Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T09:38+0300
2025-11-15T09:38+0300
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Индия сегодня один из ключевых наших торгово-экономических и инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года торговля достигла рекордных показателей, почти 64 миллиарда долларов", - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. Замминистра отметил, что этот рост обусловлен увеличением экспорта, в первую очередь, энергетических ресурсов. "Эта статья в торговле сегодня представляет серьёзный интерес для Индии. Не менее динамично растет экспорт российских удобрений. В Индии - масштабный рынок и российские производители предлагают достаточно конкурентные условия по всей линейке удобрений. У нас также идут поставки машинно-технической продукции, которые привязаны к крупным проектам, в частности, проекту сооружения атомной электростанции", - сказал он. При этом почти 70% импорта из Индии составляет продукция промышленного направления, в частности, фармацевтика, текстиль, отметил замглавы минпромторга. "Индийские партнеры регулярно говорят, что они хотели бы и далее диверсифицировать торговлю, расширять поставки", - добавил он.
09:38 15.11.2025
 
Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России

Груздев: торговля между Россией и Индией по итогам прошлого года выросла на 12%

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России, двусторонняя торговля по итогам прошлого года выросла на 12%, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Индия сегодня один из ключевых наших торгово-экономических и инвестиционных партнеров. По итогам прошлого года торговля достигла рекордных показателей, почти 64 миллиарда долларов", - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
Замминистра отметил, что этот рост обусловлен увеличением экспорта, в первую очередь, энергетических ресурсов.
"Эта статья в торговле сегодня представляет серьёзный интерес для Индии. Не менее динамично растет экспорт российских удобрений. В Индии - масштабный рынок и российские производители предлагают достаточно конкурентные условия по всей линейке удобрений. У нас также идут поставки машинно-технической продукции, которые привязаны к крупным проектам, в частности, проекту сооружения атомной электростанции", - сказал он.
При этом почти 70% импорта из Индии составляет продукция промышленного направления, в частности, фармацевтика, текстиль, отметил замглавы минпромторга.
"Индийские партнеры регулярно говорят, что они хотели бы и далее диверсифицировать торговлю, расширять поставки", - добавил он.
