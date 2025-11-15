Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559622.html
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией - 15.11.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией
Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T09:49+0300
2025-11-15T09:49+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Сегодня изучаются перспективы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Реализуемый сегодня российско-индийской компанией Kinet Railway Solutions проект - как раз прекрасный пример промышленной кооперации, которую мы хотели бы масштабировать в перспективе. Это очень крупный проект с последовательной локализацией производства вагонов здесь, с индийским партнером, вовлечением в эту кооперацию и российских, и местных производителей сырья, материалов, компонентов и систем", - сказал Груздев. Он отметил, что в перспективе на базе этой кооперационной программы должен быть сформирован промышленный кластер. "Такие форматы сотрудничества мы хотели бы активно продвигать в будущем и в других отраслях", - добавил Груздев. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии в международном тендере на разработку, производство и сервисное обслуживание в течение 35 лет 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat для Индийских железных дорог. В настоящее время в городе Латуре (штат Махараштра) завершается модернизация производственной площадки и организовано обучение персонала на базе собственного образовательного центра. Активно строится депо в городе Джодхпуре (штат Раджастхан). Работает инжиниринговый центр в городе Хайдерабаде (штат Телангана).
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559462.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc976f7f3e7875ded252685b1db0aea3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, рф, трансмашхолдинг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Трансмашхолдинг
09:49 15.11.2025
 
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией

Груздев: Россия заинтересована в расширении железнодорожного сотрудничества с Индией

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Железнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Индией в области железнодорожного машиностроения, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Сегодня изучаются перспективы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Реализуемый сегодня российско-индийской компанией Kinet Railway Solutions проект - как раз прекрасный пример промышленной кооперации, которую мы хотели бы масштабировать в перспективе. Это очень крупный проект с последовательной локализацией производства вагонов здесь, с индийским партнером, вовлечением в эту кооперацию и российских, и местных производителей сырья, материалов, компонентов и систем", - сказал Груздев.
Он отметил, что в перспективе на базе этой кооперационной программы должен быть сформирован промышленный кластер.
"Такие форматы сотрудничества мы хотели бы активно продвигать в будущем и в других отраслях", - добавил Груздев.
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграл в Индии в международном тендере на разработку, производство и сервисное обслуживание в течение 35 лет 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat для Индийских железных дорог. В настоящее время в городе Латуре (штат Махараштра) завершается модернизация производственной площадки и организовано обучение персонала на базе собственного образовательного центра. Активно строится депо в городе Джодхпуре (штат Раджастхан). Работает инжиниринговый центр в городе Хайдерабаде (штат Телангана).
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев
09:47
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯРФТрансмашхолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала