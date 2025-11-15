Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией по гражданской авиации

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559789.html

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в сфере гражданской авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Мы позитивно оцениваем перспективы этого проекта, имея в виду как внутренний рынок Индии, так и потенциал спроса в регионе в целом", - сказал он, говоря о меморандуме по производству самолетов SJ-100 в Индии. В конце октября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. Как отмечала Hindustan Aeronautics Limited, это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии. Последним таким проектом HAL было производство самолета AVRO HS-748, которое началось в 1961 году и закончилось в 1988 году. "Этот проект, в случае выхода на предметные договоренности, будет реализовываться поэтапно, начиная с поставок партии готовых самолётов с выходом в перспективе на организацию лицензионного производства, организацию послепродажного обслуживания, а также подготовку специалистов. Конечно, для этого потребуется время", - отметил Груздев.

