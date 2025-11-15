https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559963.html

Россия и Индия могут сотрудничать в сфере гражданских БПЛА, заявил Груздев

15.11.2025

Россия и Индия могут сотрудничать в сфере гражданских БПЛА, заявил Груздев

Россия и Индия могут сотрудничать в области гражданских беспилотных технологий, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в... | 15.11.2025, ПРАЙМ

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия и Индия могут сотрудничать в области гражданских беспилотных технологий, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Сегодня в Андхра-Прадеш активно звучала тема беспилотного транспорта, как авиационного, так и автомобильного. Нам есть, что предложить индийским партнерам. Вы прекрасно знаете, что в России это направление динамично развивается, успешно реализуется соответствующая отраслевая стратегия. Почему нет?" - сказал он на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. Саммит Конфедерации индийской промышленности 2025 года, организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, проходит в индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов). В рамках форума прошла российская страновая сессия с участием представителей ведущих отечественных компаний - Сбербанка, "Русала" и других, привлекшая широкое внимание представителей индийской промышленности.

индия

рф

