https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html

Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев

Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев - 15.11.2025, ПРАЙМ

Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев

Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T10:00+0300

2025-11-15T10:00+0300

2025-11-15T10:00+0300

экономика

бизнес

россия

индия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cc46e070d569d02370da98f8f35ee545.jpg

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. Ранее власти штата заявили о намерении к 2047 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии, достичь объема экономики в 2,4 триллиона долларов. Учитывая, что экономика штата сейчас оценивается примерно в 180 миллиардов долларов, для достижения этой цели потребуется среднегодовые темпы роста в 15%. "Что они делают для этого? Создают инфраструктуру, создают несколько индустриальных хабов. Сейчас на полях (саммита Конфедерации индийской промышленности – ред.) мы обсуждали хабы по авиационной промышленности в сфере гражданской авиации. Они приглашают Россию, у которой есть сильные компетенции в авиации", - заявил Груздев на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. Он добавил, что власти штата реализуют большое количество программ с возможностью кооперации в сфере электроники, агропромышленного комплекса, переработки пищевых продуктов, туризма и логистики. "Здесь, в Вишакхапатнаме, один из самых современных портов. Поэтому, со всех точек зрения, здесь сегодня создается экосистема динамичного внутреннего потребления и экспортно-ориентированной экономики", - отметил Груздев. Груздев возглавлял российскую делегацию на саммите Конфедерации индийской промышленности. Организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, этот форум проходит в штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559963.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, рф