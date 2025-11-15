Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев - 15.11.2025, ПРАЙМ
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев
Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T10:00+0300
2025-11-15T10:00+0300
экономика
бизнес
россия
индия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cc46e070d569d02370da98f8f35ee545.jpg
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. Ранее власти штата заявили о намерении к 2047 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии, достичь объема экономики в 2,4 триллиона долларов. Учитывая, что экономика штата сейчас оценивается примерно в 180 миллиардов долларов, для достижения этой цели потребуется среднегодовые темпы роста в 15%. "Что они делают для этого? Создают инфраструктуру, создают несколько индустриальных хабов. Сейчас на полях (саммита Конфедерации индийской промышленности – ред.) мы обсуждали хабы по авиационной промышленности в сфере гражданской авиации. Они приглашают Россию, у которой есть сильные компетенции в авиации", - заявил Груздев на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. Он добавил, что власти штата реализуют большое количество программ с возможностью кооперации в сфере электроники, агропромышленного комплекса, переработки пищевых продуктов, туризма и логистики. "Здесь, в Вишакхапатнаме, один из самых современных портов. Поэтому, со всех точек зрения, здесь сегодня создается экосистема динамичного внутреннего потребления и экспортно-ориентированной экономики", - отметил Груздев. Груздев возглавлял российскую делегацию на саммите Конфедерации индийской промышленности. Организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, этот форум проходит в штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559963.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_58f82ac75f6861bd1066f4f506e72985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ
10:00 15.11.2025
 
Индия намерена сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил Груздев

Груздев: Индия хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Индийский штат Андхра-Прадеш активно развивается в сфере экономики и хочет сотрудничать с Россией в сфере авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
Ранее власти штата заявили о намерении к 2047 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости Индии, достичь объема экономики в 2,4 триллиона долларов. Учитывая, что экономика штата сейчас оценивается примерно в 180 миллиардов долларов, для достижения этой цели потребуется среднегодовые темпы роста в 15%.
"Что они делают для этого? Создают инфраструктуру, создают несколько индустриальных хабов. Сейчас на полях (саммита Конфедерации индийской промышленности – ред.) мы обсуждали хабы по авиационной промышленности в сфере гражданской авиации. Они приглашают Россию, у которой есть сильные компетенции в авиации", - заявил Груздев на полях саммита Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
Он добавил, что власти штата реализуют большое количество программ с возможностью кооперации в сфере электроники, агропромышленного комплекса, переработки пищевых продуктов, туризма и логистики.
"Здесь, в Вишакхапатнаме, один из самых современных портов. Поэтому, со всех точек зрения, здесь сегодня создается экосистема динамичного внутреннего потребления и экспортно-ориентированной экономики", - отметил Груздев.
Груздев возглавлял российскую делегацию на саммите Конфедерации индийской промышленности. Организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, этот форум проходит в штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов).
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Россия и Индия могут сотрудничать в сфере гражданских БПЛА, заявил Груздев
09:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала