Груздев рассказал о программе российско-индийского экономического форума - 15.11.2025
Груздев рассказал о программе российско-индийского экономического форума
2025-11-15T10:13+0300
2025-11-15T10:13+0300
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Российско-индийский экономический форум в Дели, который пройдет в начале декабря, предоставит возможность обсудить новые торговые ниши, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "В Дели пройдет экономический форум, но с акцентом как раз на новые торговые ниши, в том числе возможности по расширению импорта из Индии. Оператором форума выступит "Росконгресс", - сказал Груздев. Ранее "Росконгресс" сообщил, что российско-индийский форум пройдет 4-5 декабря в столице Индии, на нем участники обсудят расширение экономического сотрудничества, совместную торговлю и другие важные двусторонние темы. В программу форума включена серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества: расширение промышленной кооперации, расширение выхода на российский рынок индийской машинотехнической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции. Также будет обсуждаться потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков.
10:13 15.11.2025
 
© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Российско-индийский экономический форум в Дели, который пройдет в начале декабря, предоставит возможность обсудить новые торговые ниши, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"В Дели пройдет экономический форум, но с акцентом как раз на новые торговые ниши, в том числе возможности по расширению импорта из Индии. Оператором форума выступит "Росконгресс", - сказал Груздев.
Ранее "Росконгресс" сообщил, что российско-индийский форум пройдет 4-5 декабря в столице Индии, на нем участники обсудят расширение экономического сотрудничества, совместную торговлю и другие важные двусторонние темы.
В программу форума включена серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества: расширение промышленной кооперации, расширение выхода на российский рынок индийской машинотехнической продукции, увеличение Россией закупок индийской продовольственной продукции. Также будет обсуждаться потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг, наращивание Россией закупок индийской фармацевтической продукции и импорта трудовых ресурсов из Индии, сотрудничество в сфере туризма и взаимное увеличение туристических потоков.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Россия и Индия могут сотрудничать в сфере гражданских БПЛА, заявил Груздев
09:53
 
