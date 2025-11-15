Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.11.2025
Суд взыскал с рэпера Гуфа девять тысяч рублей за неуплату штрафа
2025-11-15T14:28+0300
2025-11-15T14:28+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка столичного района Зюзино оштрафовал на 9 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за неуплату штрафа, назначенного за езду по выделенной линии, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 9 000 (девять тысяч) рублей", - говорится в постановлении суда в распоряжении РИА Новости. Изначально Гуф был оштрафован 5 мая на 4,5 тысячи рублей по статье 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) за езду по выделенной линии, которая предусмотрена для общественного транспорта и такси. Сам он ехал с водителем, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Срок оплаты штрафа был установлен до конца июля, однако рэпер его не оплатил. В сентябре был составлен протокол по данному факту части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь для оплаты штрафа у Гуфа есть 60 дней с момента вступления в силу постановления мирового судьи столичного района Зюзино.
14:28 15.11.2025
 
Суд взыскал с рэпера Гуфа девять тысяч рублей за неуплату штрафа

С рэпера Гуфа взыскали девять тысяч рублей за неуплату штрафа

© РИА Новости . Антон ВолковРэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Волков
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка столичного района Зюзино оштрафовал на 9 тысяч рублей рэпера Гуфа (Алексея Долматова) за неуплату штрафа, назначенного за езду по выделенной линии, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 9 000 (девять тысяч) рублей", - говорится в постановлении суда в распоряжении РИА Новости.
Изначально Гуф был оштрафован 5 мая на 4,5 тысячи рублей по статье 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) за езду по выделенной линии, которая предусмотрена для общественного транспорта и такси. Сам он ехал с водителем, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Срок оплаты штрафа был установлен до конца июля, однако рэпер его не оплатил.
В сентябре был составлен протокол по данному факту части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь для оплаты штрафа у Гуфа есть 60 дней с момента вступления в силу постановления мирового судьи столичного района Зюзино.
Здание московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину
