https://1prime.ru/20251115/habarovsk-864555818.html

В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет

В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет - 15.11.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет

Самолет сообщением Владивосток - Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет, посадка произошла штатно, сообщает Дальневосточная... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T06:56+0300

2025-11-15T06:56+0300

2025-11-15T07:05+0300

бизнес

россия

владивосток

благовещенск

хабаровск

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864555818.jpg?1763179523

ХАБАРОВСК, 15 ноя - ПРАЙМ. Самолет сообщением Владивосток - Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет, посадка произошла штатно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в 9.00 (2.00 мск) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщает прокуратура в Telegram-канале. Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась организация работы аэропортовых служб. Также на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного судна для отправления по маршруту. Отмечается, что Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, кроме 90 пассажиров на судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

владивосток

благовещенск

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, благовещенск, хабаровск, ск рф