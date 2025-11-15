Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет - 15.11.2025
В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет
В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет - 15.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет
Самолет сообщением Владивосток - Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет, посадка произошла штатно, сообщает Дальневосточная... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T06:56+0300
2025-11-15T07:05+0300
ХАБАРОВСК, 15 ноя - ПРАЙМ. Самолет сообщением Владивосток - Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет, посадка произошла штатно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в 9.00 (2.00 мск) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщает прокуратура в Telegram-канале. Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась организация работы аэропортовых служб. Также на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного судна для отправления по маршруту. Отмечается, что Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, кроме 90 пассажиров на судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
06:56 15.11.2025 (обновлено: 07:05 15.11.2025)
 
В аэропорту Хабаровска аварийно сел самолет

В Хабаровске аварийно сел самолет с 90 пассажирами на борту

ХАБАРОВСК, 15 ноя - ПРАЙМ. Самолет сообщением Владивосток - Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет, посадка произошла штатно, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в 9.00 (2.00 мск) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщает прокуратура в Telegram-канале.
Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась организация работы аэропортовых служб. Также на контроле соблюдение прав пассажиров в период ожидания резервного судна для отправления по маршруту.
Отмечается, что Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, кроме 90 пассажиров на судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал.
Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
 
