СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины
La Stampa: глава МИД Италии вступил в острую перепалку с коллегой из-за Украины
Страны мира. Италия. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание La Stampa сообщает о публичных разногласиях между министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини по поводу поддержки Украины.
"Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — заявил Таяни, комментируя слова Сальвини.
Ранее Сальвини выразил обеспокоенность тем, что средства итальянских налогоплательщиков, направляемые на военную помощь Киеву, могут утекать в украинскую коррупцию. В связи с этим его партия "Лига" потребовала разъяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в окружении президента Украины Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной антикоррупционной операции в энергетическом секторе, опубликовав фотографии с сумками, полными иностранной валюты. Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил, что обыски досягли бывшего министра энергетики и ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена и киевского союзника Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул страну.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупции в энергетическом секторе. В записях участвуют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк назвал Миндича "Карлсоном", Дмитрия Басова из "Энергоатома" — "Тенором", а Игоря Миронюка, советника экс-министра Галущенко, — "Рокетом".
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, вовлеченной в коррупцию в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.