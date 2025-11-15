Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины - 15.11.2025
СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины
СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины - 15.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины
Издание La Stampa сообщает о публичных разногласиях между министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T05:51+0300
2025-11-15T05:51+0300
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание La Stampa сообщает о публичных разногласиях между министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини по поводу поддержки Украины. "Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — заявил Таяни, комментируя слова Сальвини. Ранее Сальвини выразил обеспокоенность тем, что средства итальянских налогоплательщиков, направляемые на военную помощь Киеву, могут утекать в украинскую коррупцию. В связи с этим его партия "Лига" потребовала разъяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в окружении президента Украины Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной антикоррупционной операции в энергетическом секторе, опубликовав фотографии с сумками, полными иностранной валюты. Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил, что обыски досягли бывшего министра энергетики и ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена и киевского союзника Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул страну. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупции в энергетическом секторе. В записях участвуют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк назвал Миндича "Карлсоном", Дмитрия Басова из "Энергоатома" — "Тенором", а Игоря Миронюка, советника экс-министра Галущенко, — "Рокетом". 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, вовлеченной в коррупцию в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
05:51 15.11.2025
 
СМИ: в правительстве Италии произошел скандал из-за Украины

МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание La Stampa сообщает о публичных разногласиях между министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини по поводу поддержки Украины.
"Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — заявил Таяни, комментируя слова Сальвини.
Ранее Сальвини выразил обеспокоенность тем, что средства итальянских налогоплательщиков, направляемые на военную помощь Киеву, могут утекать в украинскую коррупцию. В связи с этим его партия "Лига" потребовала разъяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в окружении президента Украины Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной антикоррупционной операции в энергетическом секторе, опубликовав фотографии с сумками, полными иностранной валюты. Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил, что обыски досягли бывшего министра энергетики и ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена и киевского союзника Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул страну.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупции в энергетическом секторе. В записях участвуют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк назвал Миндича "Карлсоном", Дмитрия Басова из "Энергоатома" — "Тенором", а Игоря Миронюка, советника экс-министра Галущенко, — "Рокетом".
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, вовлеченной в коррупцию в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его основного финансового партнера Александра Цукермана.
Мировая экономика, Общество, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, НАБУ, Энергоатом, Киев
 
 
