Продукты в Италии за четыре года подорожали на четверть

РИМ, 15 ноя - ПРАЙМ. Цены на продукты в Италии выросли на 25% с октября 2021 года, сообщил Национальный институт статистики. "С октября 2021 года по октябрь 2025 года цены на продукты питания выросли на 24,9%, что почти на 8 процентных пунктов выше показателя общего гармонизированного индекса потребительских цен за тот же период (+17,3%)", - говорится в сообщении. Высокий темп роста в 2022–2023 годах обуславливался взлетом цен на энергоносители, который существенно повлиял на сектор непереработанных пищевых продуктов. Подобное влияние было как прямым, "учитывая значительную долю энергозатрат", так и косвенным, "способствуя росту цен на важные промежуточные продукты, такие, как удобрения", пишет Istat. Начиная со второй половины 2021 года, мировые цены на продовольственные товары начали испытывать повышенное давление, обусловленное восстановлением экономики после пандемии коронавируса. С февраля 2022 года последовавшие за началом российской спецоперации санкции против России, включая запрет на импорт природного газа, "привели к сильному инфляционному давлению на энергоносители, в тот же период цены на продовольственные товары продолжали расти", говорится в статистике. В Италии потребительские цены на энергоносители выросли на 76% с октября 2021 года по ноябрь 2022 года, что значительно выше среднего показателя по еврозоне (38,7%), и по другим крупным европейским странам: Германии (42,7%), Франции (21,1%) и Испании (2,9%). Рост цен на энергоносители оказал непосредственное и существенное влияние на производство непереработанных пищевых продуктов, где доля энергозатрат в общем объеме затрат (5,5%) более чем вдвое превышает средний показатель по другим секторам. В 2025 году на продукты питания приходится более пятой части стоимости товаров и услуг, потребляемых итальянскими семьями. Только на продукты питания итальянская семья в среднем тратит 16,6% расходов, пишет статистическое ведомство.

