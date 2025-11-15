https://1prime.ru/20251115/kallas-864559325.html
Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине
2025-11-15T09:44+0300
2025-11-15T09:44+0300
2025-11-15T09:44+0300
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас высказалась на пресс-конференции в Берлине после российских авиаударов, что продолжение военных действий против России выгодно."Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России", — утверждает она.Каллас также призвала к усилению санкционного давления на Россию.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
