Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине - 15.11.2025
Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине
Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине
Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас высказалась на пресс-конференции в Берлине после российских авиаударов, что продолжение военных... | 15.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас высказалась на пресс-конференции в Берлине после российских авиаударов, что продолжение военных действий против России выгодно."Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России", — утверждает она.Каллас также призвала к усилению санкционного давления на Россию.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
09:44 15.11.2025
 
Каллас сделала заявление о победе России после ударов возмездия по Украине

Каллас заявила о выгоде продолжения конфликта против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас высказалась на пресс-конференции в Берлине после российских авиаударов, что продолжение военных действий против России выгодно.
"Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России", — утверждает она.
Каллас также призвала к усилению санкционного давления на Россию.
В пятницу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы провели "ответный удар", включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", с целью поразить объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.
На протяжении недели российская армия осуществила один масштабный и пять координированных ударов, уничтожив военные объекты и газоэнергетические структуры, транспортную инфраструктуру, которую используют украинские вооруженные силы, аэродромы, хранилища и места подготовки беспилотников, а также временные базы украинских военных, националистов и наемников.
