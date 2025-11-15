Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста - 15.11.2025
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине. | 15.11.2025, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
киев
украина
кая каллас
дмитрий песков
нато
ес
владимир путин
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине."Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в переговорах между Россией и Украиной возникла пауза, причиной которой стало нежелание Киева и провокационные действия европейских стран.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия стремится к долгосрочному разрешению конфликта без временных перемирий. Достичь этого можно только путем устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.
киев
украина
общество , мировая экономика, киев, украина, кая каллас, дмитрий песков, нато, ес, владимир путин
Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Кая Каллас, Дмитрий Песков, НАТО, ЕС, Владимир Путин
12:37 15.11.2025
 
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста

Боуз обрушился на Каллас за слова о выгоде конфликта против России

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине.
"Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими", — написал он.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в переговорах между Россией и Украиной возникла пауза, причиной которой стало нежелание Киева и провокационные действия европейских стран.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия стремится к долгосрочному разрешению конфликта без временных перемирий. Достичь этого можно только путем устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
11:42
 
ОбществоМировая экономикаКиевУКРАИНАКая КалласДмитрий ПесковНАТОЕСВладимир Путин
 
 
