https://1prime.ru/20251115/kallas-864562479.html

"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста

"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине. | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T12:37+0300

2025-11-15T12:37+0300

2025-11-15T12:37+0300

общество

мировая экономика

киев

украина

кая каллас

дмитрий песков

нато

ес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине."Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в переговорах между Россией и Украиной возникла пауза, причиной которой стало нежелание Киева и провокационные действия европейских стран.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия стремится к долгосрочному разрешению конфликта без временных перемирий. Достичь этого можно только путем устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864561898.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, кая каллас, дмитрий песков, нато, ес, владимир путин