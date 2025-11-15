https://1prime.ru/20251115/kallas-864562479.html
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Говорит самую мерзость". Слова Каллас о России поразили журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине. | 15.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине."Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими", — написал он.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в переговорах между Россией и Украиной возникла пауза, причиной которой стало нежелание Киева и провокационные действия европейских стран.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия стремится к долгосрочному разрешению конфликта без временных перемирий. Достичь этого можно только путем устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.
