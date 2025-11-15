https://1prime.ru/20251115/kiev-864568755.html

На митинге в Киеве потребовали объявить Зеленскому импичмент

2025-11-15T20:23+0300

МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. На митинге, состоявшемся в центре Киева, звучали призывы объявить Владимиру Зеленскому "народный импичмент" на фоне коррупционного скандала на Украине, сообщает издание Время.ua. "Надо запустить механизм общественного, народного недоверия. Если Рада не может выполнить. Только народный импичмент", — заявил один из участников акции.С точки зрения протестующих, временное правительство должно заменить Зеленского. "Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство", — добавил он. Как пишет украинское издание "Страна.ua", на митинге против Зеленского, который проходил на Майдане в Киеве, собралось около ста человек. Участники акции держали плакаты с текстами "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову, арестованному Службой безопасности Украины. Украинская активистка Мария Барабаш организовала этот митинг после громкого коррупционного скандала в энергетическом секторе, связанного с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем. Она планирует выходить на площадь каждую субботу с требованиями освободить Магомедрасулова, вернуть Миндича на Украину экстрадицией и отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака, которого считает основателем коррупционных схем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября о проведении широкой спецоперации в энергетической сфере и опубликовало фотографии сумок, полных иностранной валюты, найденных при обысках. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и ныне действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда", ссылаясь на источник, сообщало, что сотрудники НАБУ также посетили с обысками бизнесмена и приближенного к Зеленскому Тимура Миндича, который уже успел покинуть страну. Позже НАБУ обнародовало части аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, где фигурируют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ выдвинуло 11 ноября обвинения против семи членов преступной группировки, связанной с коррупцией в сфере энергетики, включая Миндича. Среди подозреваемых оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно освобожден от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также снятие Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Наряду с этим Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его основного спонсора Александра Цукермана.

