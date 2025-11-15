https://1prime.ru/20251115/komitet--864566685.html

Комитет ГД поддержал смягчение условий налогообложения букмекеров

Комитет ГД поддержал смягчение условий налогообложения букмекеров - 15.11.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал смягчение условий налогообложения букмекеров

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая несколько смягчает условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести в действие... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T16:36+0300

2025-11-15T16:36+0300

2025-11-15T16:36+0300

экономика

россия

алексей сазанов

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая несколько смягчает условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести в действие с 2026 года. Первоначальная редакция водила для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25%. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы полученного игроком дохода. Бюджетный комитет поддержал поправку правительства, которая уточняет редакцию законопроекта в части налогообложения игорного бизнеса. "Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся положения: налог со ставок заменить налогом с разницы между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налогу 7% вместо 5%. Также уточняется порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации", - сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Среди причин таких изменений Сазанов отметил риск того, что "пойдет большой переток ставок в нелегальный оборот". Поэтому и было принято решение о переходе к налогообложению разницы между ставками и выплатами выигрышей и об индексации ставки налога, пояснил он. Ранее Сазанов говорил, что доходы бюджета России от азартной деятельности составляют порядка 1 миллиарда рублей, а с 2026 года Минфин ожидает дополнительные доходы от изменения налогообложения тотализаторов и букмекеров в объеме порядка 100 миллиардов рублей в год. Ко второму чтению комитет поддержал поправку, которая исключает из облагаемой базы целевые отчисления тотализаторов и букмекерских контор, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.

https://1prime.ru/20251115/gd--864564873.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей сазанов, минфин, госдума