Комитет ГД поддержал смягчение условий налогообложения букмекеров

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая несколько смягчает условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести в действие с 2026 года. Первоначальная редакция водила для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25%. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы полученного игроком дохода. Бюджетный комитет поддержал поправку правительства, которая уточняет редакцию законопроекта в части налогообложения игорного бизнеса. "Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся положения: налог со ставок заменить налогом с разницы между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налогу 7% вместо 5%. Также уточняется порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации", - сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку. Среди причин таких изменений Сазанов отметил риск того, что "пойдет большой переток ставок в нелегальный оборот". Поэтому и было принято решение о переходе к налогообложению разницы между ставками и выплатами выигрышей и об индексации ставки налога, пояснил он. Ранее Сазанов говорил, что доходы бюджета России от азартной деятельности составляют порядка 1 миллиарда рублей, а с 2026 года Минфин ожидает дополнительные доходы от изменения налогообложения тотализаторов и букмекеров в объеме порядка 100 миллиардов рублей в год. Ко второму чтению комитет поддержал поправку, которая исключает из облагаемой базы целевые отчисления тотализаторов и букмекерских контор, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.
