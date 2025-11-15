https://1prime.ru/20251115/kompanii-864554693.html

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Итальянские компании, особенно представители малого и среднего бизнеса, по-прежнему считаются надежным партнерами России, заявил в интервью РИА Новости представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Альберто Скалси. "Итальянские компании, особенно средние и малые, по-прежнему считаются надежным партнерами. Мы всегда действуем в полном соответствии с европейским и российскими нормами, но важно подчеркнуть, что диалог никогда не прервался, он просто адаптировалась к новым условиям", - заявил он. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

