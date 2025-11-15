https://1prime.ru/20251115/kvartira-864563930.html

Слуцкий предложил урегулировать покупки квартир у пенсионеров

Слуцкий предложил урегулировать покупки квартир у пенсионеров - 15.11.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил урегулировать покупки квартир у пенсионеров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил ввести систему безопасных сделок при покупке квартиры у пенсионеров, согласно которой переведенные... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T14:38+0300

2025-11-15T14:38+0300

2025-11-15T14:38+0300

экономика

недвижимость

банки

финансы

леонид слуцкий

лдпр

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_217eaf11e6c3d3fc461f8364044bac3e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил ввести систему безопасных сделок при покупке квартиры у пенсионеров, согласно которой переведенные покупателем средства будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней в целях борьбы с новой схемой мошенничества. "ЛДПР предлагает ввести процедуру "безопасной сделки" при покупке квартиры у пенсионеров. Суть проста - средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время, с одной стороны профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все вероятные риски и существующие схемы мошенничества, с другой - сами злоумышленники потеряют интерес к пожилым людям, так как будут понимать, сорвать куш в сжатые сроки не получится. Эта реальная мера отвадит аферистов от наших бабушек и дедушек и защитит людей, долгие годы копивших на покупку собственного жилья", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что крайне пугающими темпами распространяется очередная мошенническая схема. Она заключается в том, что пожилая женщина продает квартиру, в рамках абсолютно легальной сделки получает по договору миллионы рублей, а затем спустя время заявляет, что стала жертвой злоумышленников, якобы поддавшись на манипуляции и обман, и пытается вернуть былое имущество через суд. "Судебная система, как правило, становится на сторону пенсионерок, аннулируя договоры купли-продажи. При этом семьи, отдавшие за собственные квадратные метры нередко все свои сбережения, остаются без жилья и без денег", - добавил Слуцкий. Он рассказал, что только за последний месяц от такого "развода" пострадали более 3 тысяч семей, в том числе и участники специальной военной операции, что в корне недопустимо. "Вопрос стоит настолько остро, что крупные застройщики запускают рекламные кампании, призывая приобретать жилье в новостройках, чтобы не стать жертвой обмана таких старушек. Но защитить граждан с помощью остроумных слоганов едва ли получится", - подчеркнул лидер ЛДПР.

https://1prime.ru/20251103/kvartira-864135020.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, финансы, леонид слуцкий, лдпр, россия