Посольство России ответило на обвинения Румынии в нарушении пространства

КИШИНЕВ, 15 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль, чтобы необоснованно обвинить Россию в нарушении румынского воздушного пространства, сообщила пресс-служба посольства РФ. Ранее в пятницу посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии, где ему предоставили обломки якобы российского беспилотника. "МИД Румынии для российского посла было организовано театрализованное представление с фотосессией, которое должно было убедить общественность в "очередном" нарушении Российской Федерацией суверенитета и воздушного пространства Румынии… Показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес Российской Федерации являются в высшей степени неуместными", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В дипмиссии отметили, что в качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы "упавшего" на румынскую территорию. Так называемые "доказательства" в действительности таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства, подчеркнули в посольстве. "Румынским дипломатам было разъяснено, что для российских Вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями, в то время как украинские военные формирования, будучи не состоянии поразить защищенные военные объекты, наносят террористические удары именно по гражданским. Во избежание случайного падения сбиваемых беспилотных летательных аппаратов было рекомендовано прекратить накачку оружием антинародного режима во главе с Владимиром Зеленским и его кликой, узурпировавшим власть в стране", - отмечено в заявлении. Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии, Германии, Швеции и Бельгии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

