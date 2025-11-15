Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/minfin--864565062.html
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина - 15.11.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина
Минфин РФ предлагает принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина,... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T15:22+0300
2025-11-15T15:22+0300
энергетика
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
александр новак
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина, сообщил замминистра финансов - статс-секретарь Алексей Сазанов. "Вносятся регуляторные изменения, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина. Сейчас эта пропорция составляет 1%, предлагается поднять до 10%. Соответственно, мы предлагаем, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высокооктанового бензина, не взимать акциз", - сказал он на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. Сазанов добавил, что предлагается ввести понятие "свидетельство организации, осуществляющие производство высокооктанового бензина". Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Отвечая на опасения депутатов о возможном ухудшении качества топлива и последующих проблемах с двигателем автомобиля, Сазанов сказал: "Этиловый спирт не хуже для мотора. Возможно, применение других присадок - не этилового спирта - там есть вопросы… Но учеными доказано, что до 10% вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо. Так как это хороший компонент, который повышает октановое число бензина". Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина. Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%. Позднее сам Новак подтвердил журналистам, что правительство для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки.
https://1prime.ru/20251114/benzin-864541273.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_694b1ba3dbbf0d413e57d12c3ad75399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, алексей сазанов, александр новак, михаил мишустин
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Александр Новак, Михаил Мишустин
15:22 15.11.2025
 
Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина

В Минфине предложили обнулить акциз на денатурированный этиловый спирт

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина, сообщил замминистра финансов - статс-секретарь Алексей Сазанов.
"Вносятся регуляторные изменения, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина. Сейчас эта пропорция составляет 1%, предлагается поднять до 10%. Соответственно, мы предлагаем, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высокооктанового бензина, не взимать акциз", - сказал он на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.
Сазанов добавил, что предлагается ввести понятие "свидетельство организации, осуществляющие производство высокооктанового бензина". Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза.
Отвечая на опасения депутатов о возможном ухудшении качества топлива и последующих проблемах с двигателем автомобиля, Сазанов сказал: "Этиловый спирт не хуже для мотора. Возможно, применение других присадок - не этилового спирта - там есть вопросы… Но учеными доказано, что до 10% вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо. Так как это хороший компонент, который повышает октановое число бензина".
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина. Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.
Позднее сам Новак подтвердил журналистам, что правительство для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки.
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась
Вчера, 16:49
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯРФАлексей СазановАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала