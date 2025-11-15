https://1prime.ru/20251115/minfin--864565062.html

Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина

Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина - 15.11.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина

Минфин РФ предлагает принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина,... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T15:22+0300

2025-11-15T15:22+0300

2025-11-15T15:22+0300

энергетика

бизнес

россия

рф

алексей сазанов

александр новак

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859674777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a36c9149bce7295bacef104be077e151.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина, сообщил замминистра финансов - статс-секретарь Алексей Сазанов. "Вносятся регуляторные изменения, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина. Сейчас эта пропорция составляет 1%, предлагается поднять до 10%. Соответственно, мы предлагаем, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высокооктанового бензина, не взимать акциз", - сказал он на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. Сазанов добавил, что предлагается ввести понятие "свидетельство организации, осуществляющие производство высокооктанового бензина". Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Отвечая на опасения депутатов о возможном ухудшении качества топлива и последующих проблемах с двигателем автомобиля, Сазанов сказал: "Этиловый спирт не хуже для мотора. Возможно, применение других присадок - не этилового спирта - там есть вопросы… Но учеными доказано, что до 10% вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо. Так как это хороший компонент, который повышает октановое число бензина". Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина. Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%. Позднее сам Новак подтвердил журналистам, что правительство для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки.

https://1prime.ru/20251114/benzin-864541273.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, алексей сазанов, александр новак, михаил мишустин