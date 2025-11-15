Российский космонавт с МКС оформил самозапрет на оформление сим-карт

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-15T15:06+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский космонавт впервые оформил госуслугу из космоса, находясь на борту Международной космической станции: он поставил самозапрет на оформление сим-карт, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. “Российский космонавт впервые оформил государственную услугу онлайн, находясь на борту Международной космической станции. … С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал Госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня "Жизненных ситуаций". Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд”, - сообщили там. “Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на Госуслуги воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят", – прокомментировал получение услуги космонавт Зубрицкий. Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов отметил, что многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. “И важно, что теперь, находясь даже за пределами Земли, граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами", - добавил он. Суммарно жизненной ситуацией "Защита от мошенников" воспользовалось уже 2,8 миллиона человек, а самозапретом на оформление договора связи – более 600 тысяч.
