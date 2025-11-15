https://1prime.ru/20251115/nalog-864414250.html

"Не знали о льготах". Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

"Не знали о льготах". Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Не знали о льготах". Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

До 1 декабря гражданам РФ необходимо заплатить все имущественные налоги за 2024 год – транспортный, на землю, на недвижимость. Однако у многих есть льготы и... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T05:05+0300

2025-11-15T05:05+0300

2025-11-15T05:05+0300

мнения аналитиков

бизнес

общество

фнс россии

налог

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864414250.jpg?1763172303

МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. До 1 декабря гражданам РФ необходимо заплатить все имущественные налоги за 2024 год – транспортный, на землю, на недвижимость. Однако у многих есть льготы и вычеты, о которых они не подозревают. Между тем, таких послаблений больше, чем может показаться.Согласно ст. 56 Налогового Кодекса РФ, определённые категории граждан освобождаются от налогового бремени или несут его в неполном объёме.Самый распространенный вид льгот – налоговые вычеты по НДФЛ для работающих граждан – позволяет вернуть часть уплаченного налога или не платить его с определённых сумм.Стандартный вычет на детей ежемесячно положен каждому из родителей: на первого и второго ребенка по 1 400 рублей; на третьего и последующих по 3000 рублей; на ребёнка-инвалида по 12 000 рублей для родителей и по 6 000 рублей для опекунов.Также льготы по НДФЛ положены инвалидам с детства, "чернобыльцам", военнослужащим, военным пенсионерам. Сумма, необлагаемая налогом, для этих категорий граждан варьируется от 500 рублей до 3000.Все граждане РФ имеют право на социальные вычеты. Можно вернуть 13% от расходов на лечение и покупку лекарств (себе и близким); обучение (своё, детей, сестёр и братьев); средств, потраченных на благотворительность; накопительную пенсию и добровольное пенсионное страхование; прохождения финансовых курсов и платных семинаров; спортивных занятий. Максимальная сумма расходов для вычета составляет 120 000 рублей в год (кроме дорогостоящего лечения и обучения детей).При покупке жилья можно вернуть до 260 000 рублей от суммы затрат на квартиру, дом, строительство и т.д. (13% от 2 миллионов рублей).Можно получить вычет и при продаже имущества. Если вы владели недвижимостью менее 5 лет (в некоторых случаях 3 лет), можно уменьшить налогооблагаемый доход на сумму до 1 млн рублей для недвижимости, до 250 000 рублей для иного имущества, например, автомобиля или на сумму фактически произведенных расходов на покупку этого имущества.Те, кто торгует на бирже через российского брокера, могут претендовать на вычет на доход, вычет на взнос и вычет на долгосрочное владение ценными бумагами.Льготы по транспортному налогу на федеральном уровне установлены только для лиц, транспортные средства которых зарегистрированы на территории "Сириус". Остальные владельцы автомобилей и водных плавсредств могут проверить наличие льгот в своём регионе. Чаще всего от уплаты транспортного налога освобождаются Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, инвалиды Iи II групп, ветераны боевых действий, многодетные родители и владельцы маломощных автомобилей от 100 до 500 л.с.Основная льгота по земельному налогу - налоговый вычет для отдельных категорий. В частности, на вычет имеют право Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды; ветераны и инвалиды ВОВ; ветераны и инвалиды боевых действий; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; пенсионеры, а также граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.Указанные лица могут уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном пользовании или пожизненном владении.Льготы по земельному налогу могут устанавливаться также нормативными актами муниципальных органов власти.На федеральном уровне от уплаты налога на имущество освобождены Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники ВОВ, ветераны боевых действий; военнослужащие и военные пенсионеры; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО и члены их семей и пенсионеры.Отметим также льготу для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Они вправе уменьшить сумму по налогу на имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади части квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.Нормативными актами муниципальных органов могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы для физических лиц.Чтобы проверить наличие льгот, установленных на региональном и местном уровне, необходимо смотреть соответствующее законодательство.Для этого на официальном сайте ФНС существует сервис "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".По общему правилу для получения льготы по имущественным налогам необходимо представить заявление в налоговый орган. По желанию к заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу.Налоговым Кодексом РФ не установлен срок для направления такого заявления. Обратиться за льготой можно в любое время со дня возникновения права на нее.Все ключевые вопросы по налогам решаются в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС. Здесь можно подавать декларацию 3-НДФЛ, отслеживать начисления по имущественным налогам, узнавать о положенных льготах, подавать заявления и оплачивать налоги.Налоговые льготы не предоставляются автоматически (кроме стандартных вычетов на детей после заявления работодателю). Зато при наличии льготы по транспортному или имущественному налогу, достаточно один раз подать заявление, и она будет применяться автоматически.Подать декларацию на возврат НДФЛ можно в течение трех лет с момента возникновения права на вычет. Например, в 2025 году можно вернуть налог за 2024, 2023 и 2022 годы.Актуальный перечень льгот можно проверить на сайте ФНС в своём регионе.Автор - генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов

https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069986.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Андрей Голощапов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864417256_0:116:2048:2164_100x100_80_0_0_67acc3da1536204adf887be709aae56c.jpg

Андрей Голощапов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864417256_0:116:2048:2164_100x100_80_0_0_67acc3da1536204adf887be709aae56c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Голощапов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864417256_0:116:2048:2164_100x100_80_0_0_67acc3da1536204adf887be709aae56c.jpg

мнения аналитиков, бизнес, общество , фнс россии, налог