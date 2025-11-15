https://1prime.ru/20251115/nis-864565655.html
Глава Минэнерго Сербии заявила о тяжелом решении по NIS
Глава Минэнерго Сербии заявила о тяжелом решении по NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ
Глава Минэнерго Сербии заявила о тяжелом решении по NIS
Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T15:53+0300
2025-11-15T15:53+0300
2025-11-15T15:59+0300
энергетика
мировая экономика
сербия
сша
рф
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры против, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и выразила ожидание на понимание российской стороны. Джедович-Ханданович накануне сказала, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. В субботу она заявила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. "Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения – проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб. Знаю, что президент (Александр) Вучич против национализации, как и многие из нас в правительстве и вне правительства Сербии, и мы это много раз повторяли. Завтра в 11.00 (13.00 мск - ред.) будет внеочередное заседание правительства, на котором присутствует президент государства, могу сказать, что не допустим, чтобы наша страна оказалась под угрозой", - сказала глава минэнерго на брифинге в субботу. Она добавила, что Сербии предстоят одни из самых тяжелых решений в ее истории. "Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть. Потому что мы невиновные оказались в этой тяжелой ситуации, ведется политическая и геополитическая война, а мы, как малая страна, должны платить высокую цену. Малая страна, которая только хотела быть честной и корректной по отношению ко всем нашим партнерам и друзьям", - отметила сербский министр. Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка. Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний. Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS. Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
https://1prime.ru/20251115/ssha--864564288.html
https://1prime.ru/20251115/ssha--864564517.html
сербия
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf
Энергетика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Перед кабмином Сербии лежит тяжелое решение о национализации российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), президент Александр Вучич и многие министры против, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и выразила ожидание на понимание российской стороны.
Джедович-Ханданович накануне сказала, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США
(OFAC
, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS
о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. В субботу она заявила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании.
США потребовали от России выхода из собственности в NIS
"Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения – проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб. Знаю, что президент (Александр) Вучич
против национализации, как и многие из нас в правительстве и вне правительства Сербии
, и мы это много раз повторяли. Завтра в 11.00 (13.00 мск - ред.) будет внеочередное заседание правительства, на котором присутствует президент государства, могу сказать, что не допустим, чтобы наша страна оказалась под угрозой", - сказала глава минэнерго на брифинге в субботу.
Она добавила, что Сербии предстоят одни из самых тяжелых решений в ее истории.
"Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть. Потому что мы невиновные оказались в этой тяжелой ситуации, ведется политическая и геополитическая война, а мы, как малая страна, должны платить высокую цену. Малая страна, которая только хотела быть честной и корректной по отношению ко всем нашим партнерам и друзьям", - отметила сербский министр.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ
) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александра Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ
в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным
и главой правления "Газпром нефти
" Александром Дюковым
о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF
сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга
, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным
в начале сентября в Пекине
заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
США одобрили переговоры о смене собственности в NIS до 18 февраля