СМИ: разработан способ "общения" с умершими

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах разработали технологию, которая позволит людям взаимодействовать с цифровыми копиями своих умерших родственников, сообщает британская газета Daily Mail. Технология представлена в виде мобильного приложения под названием 2wai, которое предоставляет возможность создать интерактивного аватара на основе реального человека или вымышленного персонажа. Этот аватар выступает в роли чат-бота, что позволит общаться с ним в режиме реального времени. "Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. <…> Однако обещание того, что приложение позволит пользователям бесконечно воскрешать своих близких с помощью чат-ботов, вызвало этическую тревогу", — отмечается в статье. Издание также сообщило о волне критики, возникшей после выхода рекламного ролика, в котором беременная женщина беседует с цифровым изображением своей покойной матери, а позже уже ее взрослый ребенок контактирует с цифровой "бабушкой". Это видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и подняло вопросы этического характера. Пользователи выразили опасения о том, какими могут быть последствия использования такой технологии в будущем. Среди вопросов, вызывающих тревогу, выделяется возможность использования цифровых копий умерших в коммерческих целях, что может выйти впоследствии выйти из-под контроля. Компания, в свою очередь, позиционирует свой проект как инструмент для сохранения воспоминаний об ушедших из жизни близких.

