Семьдесят лет назад была введена в эксплуатацию первая очередь Ленинградского метрополитена. | 15.11.2025

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Семьдесят лет назад была введена в эксплуатацию первая очередь Ленинградского метрополитена. Ниже приводится справочная информация. Петербургский метрополитен (до июля 1992 года – Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В.И. Ленина) – скоростная внеуличная транспортная система Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проекты сооружений, напоминающих метрополитен, предлагались в Санкт‑Петербурге еще в начале XIX века. Первым в 1820 году стал проект тоннеля под Невой, соединяющий Васильевский остров с Адмиралтейской стороной. Однако император Александр I отклонил проект, отдав предпочтение наплавным мостам. В начале ХХ века идеи по созданию внутригородской железной дороги предлагал ряд российских инженеров, а также Управление городских железных дорог (1917), но ни одна из них не была реализована. К проекту вернулись только в 1938 году по инициативе председателя Ленинградского горисполкома Алексея Косыгина. 21 января 1941 года было образовано Строительство №5 НКПС (Народного комиссариата путей сообщения). Тогда же стартовала прокладка первой линии метро от станции "Автово". Работали быстро и по временным чертежам. За несколько месяцев было пройдено около 700 метров тоннелей, заложено 34 шахтных ствола, начата проходка 11 штолен. Открыть метро планировалось уже в 1942 году, но с началом Великой Отечественной войны стройка была законсервирована. В 1946 году Строительство №5 НКПС было преобразовано в "Ленметрострой" (позже – ОАО "Метрострой", ныне – АО "Метрострой Северной Столицы"), который занялся проектированием и строительством метро наряду с институтом "Ленметропроект" (ныне – АО "НИПИИ "Ленметрогипротранс"). В сентябре 1947 года метростроевцы вернулись к работе. Работы велись в болотистых грунтах в районе реки Невы. Из-за этого строительство шло на больших глубинах, в том числе с технологией искусственного замораживания грунта. В 1950 году совместно с Кировским заводом был изготовлен первый проходческий щит. В декабре 1954 года при исполкоме Ленсовета было образовано Управление Ленинградского метрополитена. 14 ноября 1955 года указом президиума Верховного Совета СССР Ленинградскому метрополитену было присвоено имя Владимира Ленина. 15 ноября 1955 года была введена в эксплуатацию первая его очередь от станции "Автово" до "Площади Восстания" протяженностью 10,8 километра. В этот день в шесть часов утра началось регулярное движение по линии, связавшей четыре городских вокзала. На первом ее участке было сооружено семь станций: "Площадь Восстания", "Владимирская", "Технологический институт", "Балтийская", "Нарвская", "Кировский завод", "Автово", а также электродепо "Автово". Ленинградские художники стремились создать единый интерьерный ансамбль станций, взяв за основу городскую классическую архитектуру в противовес московскому метро, которое представляло собой достижения советского архитектурного стиля. Станция "Автово" создавалась в монументальном стиле и была посвящена переднему краю обороны Ленинграда в годы войны, декорирована особым стеклом и камнем, украшена мозаикой и лепниной. На оформление станций первой линии потратили около 22 тысяч квадратных метров мрамора и 10 тысяч квадратных метров гранита различных пород и расцветок. Первые станции имели по одному выходу на поверхность, а в поездах было всего по четыре вагона. Уже в 1958 году на Ленинградском метрополитене были начаты работы по автоматизации управления поездами. Впоследствии система, включающая режим автоведения, получила название "Движение", она действует по настоящее время. В 1961 году появилась вторая линия метро – Московско‑Петроградская – соединившая юг города и Петроградскую сторону. 29 апреля 1961 года в Ленинградском метрополитене была открыта станция "Парк Победы" – первая в стране станция закрытого типа без боковых посадочных платформ ("горизонтальный лифт"). В 1965 году первая линия метрополитена, а затем и остальные, была оснащена поездной радиодиспетчерской связью. В 1967 году заработала третья, Невско‐Василеостровская линия, состоявшая из станций закрытого типа. В 1969 году объем перевозки пассажиров превысил миллион человек в сутки. В 1971 году указом президиума Верховного Совета СССР Ленинградский метрополитен был награжден орденом Ленина. В 1980 году было создано справочное бюро метрополитена с переговорными пунктами на станциях, вестибюли были оснащены широкоформатными схемами линий и электрифицированными справочными схемами. Появился новый вид информации – пиктограммы. В местах повышенной опасности установили специальные знаки. В период 1985-1990 годов особое внимание уделялось вопросам автоматизации производственных процессов, внедрению новой техники и решению социальных вопросов. Были освоены системы комплексной диспетчеризации основных технологических процессов в устройствах автоматики и телемеханики, электроснабжения, эскалаторного и электромеханического хозяйства. Создано проектное конструкторское технологическое бюро. Введены первые системы управления работой станции с теленаблюдением за пассажиропотоком от вестибюля до платформы – СУРСТ. Принята в эксплуатацию первая очередь автоматизированной системы управления – АСУ-метро. Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов ознаменовались обширным строительством и открытием четвертой, Правобережной линии. В 1990-е годы строительство метро было приостановлено из-за отсутствия финансирования. С 1 июля 1992 года решением Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов Ленинградский метрополитен имени В.И. Ленина был переименован в Петербургский метрополитен, а также сменили название ряд действующих станций: "Комсомольская" стала "Девяткино", "Площадь мира" - "Сенной площадью", а "Красногвардейская" –"Новочеркасской". Постепенно стали исчезать названия линий, вместо них была введена нумерация – Первая, Вторая и т.д. В июне 1995 года Петербургский метрополитен внедрил проход пассажиров по магнитным картам. В 1997 году началось внедрение комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления работой линии метрополитена (КАС ДУ). В 1999 году в Петербургском метрополитене появилась первая сотовая сеть. В 2002 году были введены первые бесконтактные смарт-карты. В середине 2000-х годов большое внимание уделялось внедрению системы антитеррористической защищенности метрополитена. В 2006-2009 годы был реализован первый пусковой комплекс с системами видеонаблюдения, контролем доступа, сигнализацией, единой цифровой радиосвязью, волоконно-оптической сетью. В 2008 году создан "Ситуационный центр" для централизации информационных потоков, управления и контроля радиосвязи, видеонаблюдения, сигнализации вентиляционных шахт и пр. В 2009 году была запущена пятая, Фрунзенско‑Приморская линия метро. В 2011 году открылась станция "Адмиралтейская" – самая центральная станция Петербурга. Это также самая глубокая станция метро в России и одна из самых глубоких в мире (86 метров). Ее строили свыше 10 лет. В том же году станции оснастили техническими средствами КСОБ (взрывозащитными контейнерами, рамками металлообнаружителей, обнаружителями паров взрывчатых веществ, переносными рентгенотелевизионными комплексами), появились информационные колонки с кнопками "помощь" (SOS) и "информация". В октябре 2013 года по Невско-Василеостровской линии начал курсировать состав нового поколения – поезда проекта "НеВа". В 2013 году началось внедрение интеллектуального видеонаблюдения. 27 января 2015 года был реализовал первый в России проект внедрения на турникетах метро платежной технологии MasterCard PayPass, позволяющей оплачивать проезд банковской картой, смартфоном или другим устройством. В том же году также заработал второй вестибюль станции "Спортивная", оснащенный новой технологией – траволаторами для перехода под Невой. В 2020 году станция метро "Новокрестовская" была переименована в "Зенит". В 2022 году стартовало масштабное обновление парка подвижного состава метро. Был запущен состав нового поколения "Балтиец", вмещающий почти 1,5 тысячи человек. По состоянию на январь 2025 года, в структуре парка подвижного состава – 1978 вагонов, из них 620 – составы с АТП (асинхронным тяговым приводом, "НеВа", "Юбилейный"), 224 – составы "Балтиец" и другие. В 2022 году появился первый перегон новой, шестой линии метро – Красносельско‑Калининской. В июле 2022 года была принята Стратегия ГУП "Петербургский метрополитен" на период до 2035 года. Она отразила комплексную работу по стратегическому планированию, которое осуществляется уже более 10 лет. В числе приоритетов – безопасность транспортного обслуживания, надежность подвижного состава и объектов инфраструктуры, повышение качества услуг и развитие пассажирских сервисов, внедрение инноваций и пр. В марте 2025 года была запущена оплата проезда в метро по биометрии. Ожидается, что до конца 2025 года в Северной столице откроются станции метро "Казаковская" и "Путиловская". До 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих. В 2026 году заработает Единый диспетчерский центр. В настоящее время в Петербургском метрополитене пять линий (эксплуатационная длина – 128,4 километра), 73 станции, 84 вестибюля, 311 эскалаторов, 30 траволаторов, шесть депо. Самая глубокая станция – "Адмиралтейская" (86 метров). Восемь станций признаны объектами культурного наследия в Санкт-Петербурге. Ежедневно Петербургский метрополитен перевозит около 2 миллионов человек. В 2024 году было перевезено 686,1 миллиона пассажиров. Петербургский метрополитен является самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций. Начальник Петербургского метрополитена – Евгений Козин.

2025

