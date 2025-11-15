Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Москве рассказал о возможном визите президента Анголы в Россию - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251115/posol--864557743.html
Посол в Москве рассказал о возможном визите президента Анголы в Россию
Посол в Москве рассказал о возможном визите президента Анголы в Россию - 15.11.2025, ПРАЙМ
Посол в Москве рассказал о возможном визите президента Анголы в Россию
Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T08:32+0300
2025-11-15T08:32+0300
политика
россия
ангола
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864557584_0:28:3154:1802_1920x0_80_0_0_636a9321f26fd5faa93b999381844ed0.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. Изначально, рассказал дипломат, визит ангольского лидера в Москву планировался на апрель 2025 года, но был перенесен из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран. "Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы - ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина", - сказал посол. Предыдущий визит ангольского президента Жоау Лоуренсу в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда ангольский лидер встретился с российским президентом, они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.
https://1prime.ru/20251115/avia-864557126.html
ангола
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864557584_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5f8e9d773518ff7803e57174cf52baf4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ангола, москва, рф
Политика, РОССИЯ, АНГОЛА, МОСКВА, РФ
08:32 15.11.2025
 
Посол в Москве рассказал о возможном визите президента Анголы в Россию

Да Силва Кунья: президент Анголы планирует посетить Россию в 2026 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья
 Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует посетить Россию в 2026 году, визит может состояться в первой половине года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
Изначально, рассказал дипломат, визит ангольского лидера в Москву планировался на апрель 2025 года, но был перенесен из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран.
"Я со всей уверенностью могу сказать, что этот вопрос (о визите в РФ президента Анголы - ред.) не отодвинут на второй план и визит состоится. Пока что до нас не доведены предполагаемые новые даты визита, но, возможно, они обсуждаются напрямую. Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина", - сказал посол.
Предыдущий визит ангольского президента Жоау Лоуренсу в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда ангольский лидер встретился с российским президентом, они обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Посол рассказал о преимуществах авиасообщения между Россией и Анголой
08:15
 
ПолитикаРОССИЯАНГОЛАМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала