https://1prime.ru/20251115/rossija-864555034.html
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро - 15.11.2025, ПРАЙМ
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро
Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости,... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T06:17+0300
2025-11-15T06:17+0300
2025-11-15T06:17+0300
экономика
мировая экономика
польша
германия
румыния
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864555034.jpg?1763176659
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Экспорт в отчетном периоде второй год подряд показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились еще на 5%.
Крупнейшим покупателем российских удобрений по итогам девяти месяцев текущего года с большим отрывом стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. На втором месте оказалась Германия с долей в 10%, а на третьем - Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).
Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года, в прошлом году на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС.
Германия была также второй (11%) и эту строчку эту она делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в 8% занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения (7%) и Нидерланды (5%).
польша
германия
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, польша, германия, румыния, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, РУМЫНИЯ, ЕС, Евростат
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро
Евростат: Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 млрд евро
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Экспорт в отчетном периоде второй год подряд показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились еще на 5%.
Крупнейшим покупателем российских удобрений по итогам девяти месяцев текущего года с большим отрывом стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. На втором месте оказалась Германия с долей в 10%, а на третьем - Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).
Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года, в прошлом году на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС.
Германия была также второй (11%) и эту строчку эту она делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в 8% занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения (7%) и Нидерланды (5%).