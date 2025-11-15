Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро - 15.11.2025
Россия поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. Экспорт в отчетном периоде второй год подряд показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились еще на 5%. Крупнейшим покупателем российских удобрений по итогам девяти месяцев текущего года с большим отрывом стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. На втором месте оказалась Германия с долей в 10%, а на третьем - Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%). Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года, в прошлом году на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС. Германия была также второй (11%) и эту строчку эту она делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в 8% занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения (7%) и Нидерланды (5%).
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Экспорт в отчетном периоде второй год подряд показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились еще на 5%.
Крупнейшим покупателем российских удобрений по итогам девяти месяцев текущего года с большим отрывом стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. На втором месте оказалась Германия с долей в 10%, а на третьем - Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).
Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года, в прошлом году на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС.
Германия была также второй (11%) и эту строчку эту она делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в 8% занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения (7%) и Нидерланды (5%).
 
